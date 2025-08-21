Komisyon'daki Kürtçe krizinin ardından Yerlikaya'dan yanıt gibi Hakkari paylaşımı!

İmralı Süreci'nde kurulan komisyondaki Kürtçe krizinin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Kürtçe bir şarkının müziğinin fon olarak kullanıldığı Hakkari paylaşımı geldi.

TBMM’de kurulan "Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" beşinci toplantısını yaptı. Toplantıda Cumartesi Anneleri’nin ardından Barış Anneleri de söz aldı.

Barış Anneleri temsilcileri kendilerini daha iyi ifade edebilmek için Kürtçe konuşmak istediklerini söyledi. Rebia Kıran konuşmasına Kürtçe başladı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un "Türkçe devam edin" demesiyle Türkçe sürdürdü.

Süreç komisyonunda Kürtçe konuşma kriziSüreç komisyonunda Kürtçe konuşma krizi

Nezehat Teke, "Diyorum ki Kürtçe anlatsaydım daha güzel anlattırdım da ben kelimeyi nasıl bir araya getireceğimi zorlanıyorum. Kusura bakmayın tam ifade edemediğim için bugün en büyük haksızlık bana oldu. Gerçekten bilseydim beni tercüme etmesi için Diyarbakır'dan bir tercüman getirirdim." dedi.

Kurtulmuş ise Teke’ye teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Kendinize hiç haksızlık etmeyin. Burada bakın 51 tane siyasetçi var. Hepsinin en büyük vazifesi çoğu zaman konuşmaktır. Vallahi herkesten iyi konuşuyorsunuz. Mükemmel bir Türkçeniz var. Görüşleriniz dolayısıyla da çok teşekkür ederiz. Özellikle 'evlatları değil silahları gömelim' sözünüzü konuşmanızın özeti olarak almak mümkündür."

Meclis'teki bu durum komisyonda Kürtçe krizi olarak yorumlanırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Bakan Yerlikaya, Hakkari ziyaretinden görüntüler paylaştı. Paylaşımda Hozan Hamid’in Kürtçe şarkısı Axa Şêrîn fon müziği olarak kullanıldı.

Yerlikaya ayrıca, öğretmenevinde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nda mesajlar verildi.

