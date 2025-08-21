Süreç komisyonunda Kürtçe konuşma krizi

Süreç komisyonunda Kürtçe konuşma krizi
Yayınlanma:
Komisyonun 5'inci toplantısında Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri konuştu. Komisyonda Barış Anneleri'nin Kürtçe konuşma talebi reddedildi. Bunun üzerien Barış Annesi Rebia Kıran, sözlerine Kürtçe başlardı. Kıran, uyarılar üzerine konuşmasına Türkçe devam etti.

Meclis'te Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 5’inci toplantısının ilk oturumunda dün Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri dinlendi.
Görüşmede Barış Anneleri adına Nezahat Teke, Rebia Kıran ve Türkiye Bozkurt söz aldı.

KÜRTÇE KONUŞMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Toplantıda Teke ve Kıran’ın Kürtçe konuşma talebi, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından içtüzük ve resmi dil gerekçesiyle kabul edilmedi. Bu nedenle konuşmaların Türkçe devam etmesi istendi. Nezahat Teke, kararı “haksızlık” olarak değerlendirdi. Rebia Kıran ise sözlerine Kürtçe başladı. Kıran, uyarılar üzerine konuşmasını Türkçe sürdürdü.

SIRRI SAKIK'TAN TEPKİ

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, yaşananlara sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sakık, “Bir Barış Annesi Kürtçe konuştuğu için uyarılıyor, sözü kesiliyor. Bir barış annesinin Kürtçe konuşmasına tahammül edemeyenler barışı nasıl inşa edecek? Bu ülkede barış, Kürt annesinin sesine, diline, acısına saygı gösterildiğinde başlar” ifadelerini kullandı.

Kaynak:MA

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Siyaset
Cumhur İttifakı'nda gerilim tırmanıyor: Hedefte MHP'ye yakın avukat var!
Cumhur İttifakı'nda gerilim tırmanıyor: Hedefte MHP'ye yakın avukat var!
Tanrıkulu'ndan Silivri isyanı
Tanrıkulu'ndan Silivri isyanı
Komisyondaki Kürtçe krizine DEM Parti'den yanıt geldi!
Komisyondaki Kürtçe krizine DEM Parti'den yanıt geldi!