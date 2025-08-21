Süreç komisyonunda Kürtçe konuşma krizi

Meclis'te Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 5’inci toplantısının ilk oturumunda dün Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri dinlendi.

Görüşmede Barış Anneleri adına Nezahat Teke, Rebia Kıran ve Türkiye Bozkurt söz aldı.

KÜRTÇE KONUŞMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Toplantıda Teke ve Kıran’ın Kürtçe konuşma talebi, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından içtüzük ve resmi dil gerekçesiyle kabul edilmedi. Bu nedenle konuşmaların Türkçe devam etmesi istendi. Nezahat Teke, kararı “haksızlık” olarak değerlendirdi. Rebia Kıran ise sözlerine Kürtçe başladı. Kıran, uyarılar üzerine konuşmasını Türkçe sürdürdü.

SIRRI SAKIK'TAN TEPKİ

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, yaşananlara sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sakık, “Bir Barış Annesi Kürtçe konuştuğu için uyarılıyor, sözü kesiliyor. Bir barış annesinin Kürtçe konuşmasına tahammül edemeyenler barışı nasıl inşa edecek? Bu ülkede barış, Kürt annesinin sesine, diline, acısına saygı gösterildiğinde başlar” ifadelerini kullandı.