Komisyonda hadsiz kıyaslama: Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet üzerinden Öcalan örneği verdi

Yayınlanma:
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi komisyonunda Prof. Dr. Havva Kök Aslan, "Fatih var, Atatürk var. Belki Meclis’te bunu söylemek doğru değil ama ben MHP kökenli birisi olarak söyleyeyim, Abdullah Öcalan'ın yaptığı şey gerçekten bir liderlik örneği" dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi komisyonunun 10'uncu toplantısında akademisyenler dinlendi.

Prof. Dr. Havva Kök Aslan'ın konuşmasında yaptığı kıyaslama tepki çekti. Aslan verdiği örnekte terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı, Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet ile bir tuttu.

prof-dr-havva-kok-arslan.jpg
Prof. Dr. Havva Kök Arslan

Havva Kök Arslan’ın sözleri üzerine, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve muhalefetten bazı komisyon üyeleri, "Atatürk ile Abdullah Öcalan’ı nasıl kıyaslarsınız" diye tepki gösterdi.

DEM Parti Komisyona çağrı yaptı iki talebini açıkladıDEM Parti Komisyona çağrı yaptı iki talebini açıkladı

Aslan konuşmasında, "Torunlarımız, torunlarımızın torunları, gelecek kuşaklar için bunu yapmak zorundayız. Önümüzde örnekler var. Fatih var, Atatürk var. Hatta yani şu anda belki Meclis’te bunu söylemek doğru değil ama ben MHP kökenli birisi olarak söyleyeyim, Abdullah Öcalan'ın yaptığı şey gerçekten bir liderlik örneği" ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine bazı komisyon üyeleri, "Atatürk ile Abdullah Öcalan'ı nasıl kıyaslarsınız" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Havva Kök Arslan ise kıyaslamadığını söyleyerek, "Devlet Bahçeli'nin yaptığı çok büyük bir güzellik. Bizim bunun çok daha ötesinde bir şeyler yapmamız gerekiyor" dedi.

Kaynak:ANKA

