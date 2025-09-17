DEM Parti Komisyona çağrı yaptı iki talebini açıkladı

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Koçyiğit, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 10’uncu toplantısı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Koçyiğit, Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısının derinleşmesi gerektiğini belirterek "İlerlemesi ve sonuç alması için Meclis Komisyonu’nun, biz milletvekillerinin ve siyaset kurumunun da üzerine düşen sorumluluğu derhal yerine getirmesi gerekiyor" dedi.

1 Ekim olmadan sürecin ihtiyacı olan yasaların genel çerçevesinin en azından bu komisyonda konuşulması ve İhtisas Komisyonlarına genel çerçevenin aktarılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu daha fazla ertelenmeyecek, ötelenmeyecek bir zorunlu süreç olarak önümüzde duruyor. Yoksa aksi takdirde komisyon kendi varlık gerekçesine uygun bir pratik sergilememiş olacaktır. Bu da süreci sekteye uğratacaktır.

'YASAL DÜZENLEME' TALEBİ

11 Temmuz’da silah yakan grubun Türkiye'ye dönmediğini söyleyen Koçyiğit, "Çünkü bizim bir yasamız yoktu. Çünkü Meclis bir yasa yapmadı, bunun yasal ve hukuki zeminini yapmadı. O zaman buradan sormamız gerekiyor, öncelikli işimiz nedir komisyon olarak? Bizim gerçek anlamda silah bırakanların ülkeye dönüşünü sağlayabilecek ve bugüne kadarki bütün hukuki sorumlulukları ortadan kaldıracak bir yasal düzenlemeyi hızla tartışmamız ve pratik adımları atmamız gerekiyor" dedi.

"KOMİSYONDA DİNLENSİN" ÇAĞRISI

Terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın komisyonda dinlenmesi gerektiğini söyleyen Koçyiğit, "Diğer bir mesele süreç ilerlesin istiyoruz, sonuç alsın istiyoruz, barışa ulaşsın istiyoruz. O zaman süreci başlatan çağrısıyla PKK’nın silah bırakma ve örgütsel fesih kararını aldıran Öcalan’ın baş aktör olarak mutlaka komisyon tarafından dinlenmesi gerekiyor. Biz bunu haftalardır söylüyoruz. Bunun da daha fazla zamana yayılmaması gerek. Bu pozitif bir adım olacak ve süreci ilerletecektir. O yüzden hızlı bir şekilde bir alt komisyon eliyle sınırlı bir heyet eliyle İmralı’ya gitmek Öcalan’ın Kürt sorununun demokratik çözümü ve bu konudaki görüş ve düşüncelerini bizzat kendisinden dinlemenin çok önemli ve gerekli olduğunun altını çizmemiz gerekiyor" diye konuştu.

DEM PARTİ'DEN İKİ TALEP

Koçyiğit, "İki temel talebimiz var. Birincisi hızlı bir şekilde komisyonun bir alt komisyonuna adaya gitmesi ve sürecin baş aktörü olan Öcalan'la görüşmesi, bu konuda cesur olması, sorumluluk alması. İkincisi 1 Ekim'e çok az bir zaman kaldı. Hızlı bir şekilde sürecin ihtiyacı olacak yasal düzenlemelerin çerçevesini tartışmaya başlamamız ve bu konuda da hızla ilerleme sağlamamız gerekli" ifadelerini kullandı.