Komisyon gerildi, Numan Kurtulmuş salonu terk etti

TBMM’de devam eden bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan tartışma, Genel Kurul salonunda gerginliğe yol açtı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta’nın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a “PKK sevdanız nereden geliyor?” demesi üzerine salonda tansiyon yükseldi.

Usta’nın bu sözleri üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş, “Gazi Meclis’in başında olan kişiye doğru bir ifade değildir. Bu ifade buraya yakışmadı” diyerek uyarıda bulundu.

Usta ise, “Bu bir siyasi eleştiridir” yanıtını verdi.

KURTULMUŞ: “BU SÖZ HAKARETTİR, HADSiZLiKTİR”

Söz hakkı alan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ifadeyi sert bir dille eleştirdi. “Ben yedi ceddi ortada olan bir adamım. Bugünün adamı değilim. Bu söylenen sözü çok ağır bir hakaret olarak kabul ediyorum. Hadsizliktir. Ben PKK sempatizanı değilim. Bu şovu sürdürmeyin. Ben bu salondan kalkıyorum” diyerek salonu terk etti.

Kurtulmuş’un ayrılmasının ardından oturuma ara verildi.

“ONU MECLİS BAŞKANI OLARAK KABUL ETMİYORUM”

Aranın ardından İYİ Partili Erhan Usta, “Gelmesin, onu Meclis Başkanı olarak kabul etmiyorum” sözleriyle itirazını sürdürdü.

Bütçe görüşmelerinin kalan bölümünde ortamın yeniden sakinleştirilmesi için çabalar sürerken, yaşanan bu gerginlik sosyal medyada da geniş yankı buldu.