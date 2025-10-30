Süreç komisyonu İrlanda yolcusu: İsimler belli oldu
'Terörsüz Türkiye' adı verilen süreç kapsamında TBMM'de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İrlanda'da çeşitli incelemelerde bulunacak.
Halktv.com.tr yazarı gazeteci İsmail Saymaz, İrlanda'nın terör örgütü IRA deneyimini incelemek için Dublin'e gidecek komisyon üyelerinin isimlerini açıkladı.
SÜREÇ KOMİSYONU İRLANDA YOLCUSU
Terör örgütü PKK'nın fesh edilmesinin ardından oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün 16'ıncı kez toplandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bilgi vereceği ve soruları yanıtlayacağı komisyon toplantısının 5 üyenin ret oyuna karşı oy çokluğu ile basına kapalı yapılması için karar verildi.
Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, basına kapalı gerçekleşen toplantının detaylarına dair dikkat çeken bir bilgi verdi. Saymaz'ın belirttiğine göre komisyon üyeleri cumartesi günü İrlanda'nın başkenti Dublin'e gidecek.
Burada üyeler, İrlanda'nın 1969 yılında kurulan ve 2000'li yılların başında silahlı faaliyetlerini sonladıran terör örgütü IRA (İrlanda Cumhurhuriyet Ordusu) deneyimlerini inceleyecek.
Saymaz'ın belirttiğine göre İrlanda'ya gidecek olan komisyon üyeleri şu şekilde:
- AK Parti: Abdurrahman Babacan
- Yeni Yol: Bülent Kaya, Mehmet Emin Ekmen ve Mustafa Bilici
- DEM Parti: Celal Fırat ve Gülistan Kılıç Koçyiğit
- CHP: Sezgin Tanrıkulu ve Oğuz Kaan Salıcı
KOMİSYON YÖNÜNÜ İRLANDA’YA ÇEVİRDİ
MHP'den ise kimin gideceği yönünde henüz bir bilgi verilmediği belirten Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:
Heyet şu isimlerden oluşuyor: AK Parti: Abdurrahman Babacan Yeni Yol: Bülent Kaya, Mehmet Emin Ekmen ve Mustafa Bilici DEM: Celal Fırat ve Gülistan Kılıç Koçyiğit CHP: Sezgin Tanrıkulu ve Oğuz Kaan Salıcı Sivil toplum adına Yılmaz Ensaroğlu var. Bu arada MHP, şu ana kadar isim bildirmedi.