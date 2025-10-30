Süreç komisyonu İrlanda yolcusu: İsimler belli oldu

'Terörsüz Türkiye' adı verilen süreç kapsamında TBMM'de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İrlanda'da çeşitli incelemelerde bulunacak.

Halktv.com.tr yazarı gazeteci İsmail Saymaz, İrlanda'nın terör örgütü IRA deneyimini incelemek için Dublin'e gidecek komisyon üyelerinin isimlerini açıkladı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

SÜREÇ KOMİSYONU İRLANDA YOLCUSU

Terör örgütü PKK'nın fesh edilmesinin ardından oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün 16'ıncı kez toplandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bilgi vereceği ve soruları yanıtlayacağı komisyon toplantısının 5 üyenin ret oyuna karşı oy çokluğu ile basına kapalı yapılması için karar verildi.

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, basına kapalı gerçekleşen toplantının detaylarına dair dikkat çeken bir bilgi verdi. Saymaz'ın belirttiğine göre komisyon üyeleri cumartesi günü İrlanda'nın başkenti Dublin'e gidecek.

Burada üyeler, İrlanda'nın 1969 yılında kurulan ve 2000'li yılların başında silahlı faaliyetlerini sonladıran terör örgütü IRA (İrlanda Cumhurhuriyet Ordusu) deneyimlerini inceleyecek.

Saymaz'ın belirttiğine göre İrlanda'ya gidecek olan komisyon üyeleri şu şekilde:

AK Parti: Abdurrahman Babacan

Yeni Yol: Bülent Kaya, Mehmet Emin Ekmen ve Mustafa Bilici

DEM Parti: Celal Fırat ve Gülistan Kılıç Koçyiğit

CHP: Sezgin Tanrıkulu ve Oğuz Kaan Salıcı

halktv.com.tr yazarı gazeteci İsmail Saymaz'ın 'X' paylaşımı (30.10.2025)

KOMİSYON YÖNÜNÜ İRLANDA’YA ÇEVİRDİ

MHP'den ise kimin gideceği yönünde henüz bir bilgi verilmediği belirten Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi: