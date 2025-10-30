Süreç komisyonu İrlanda yolcusu: İsimler belli oldu

Süreç komisyonu İrlanda yolcusu: İsimler belli oldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi adıyla kurulan süreç komisyonu İrlanda'da terör örgütü IRA'nın feshedilme sürecine dair incelemelerde bulunacak.

'Terörsüz Türkiye' adı verilen süreç kapsamında TBMM'de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İrlanda'da çeşitli incelemelerde bulunacak.

Halktv.com.tr yazarı gazeteci İsmail Saymaz, İrlanda'nın terör örgütü IRA deneyimini incelemek için Dublin'e gidecek komisyon üyelerinin isimlerini açıkladı.

komisyon.png
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

SÜREÇ KOMİSYONU İRLANDA YOLCUSU

Terör örgütü PKK'nın fesh edilmesinin ardından oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün 16'ıncı kez toplandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bilgi vereceği ve soruları yanıtlayacağı komisyon toplantısının 5 üyenin ret oyuna karşı oy çokluğu ile basına kapalı yapılması için karar verildi.

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, basına kapalı gerçekleşen toplantının detaylarına dair dikkat çeken bir bilgi verdi. Saymaz'ın belirttiğine göre komisyon üyeleri cumartesi günü İrlanda'nın başkenti Dublin'e gidecek.

Burada üyeler, İrlanda'nın 1969 yılında kurulan ve 2000'li yılların başında silahlı faaliyetlerini sonladıran terör örgütü IRA (İrlanda Cumhurhuriyet Ordusu) deneyimlerini inceleyecek.

Saymaz'ın belirttiğine göre İrlanda'ya gidecek olan komisyon üyeleri şu şekilde:

  • AK Parti: Abdurrahman Babacan
  • Yeni Yol: Bülent Kaya, Mehmet Emin Ekmen ve Mustafa Bilici
  • DEM Parti: Celal Fırat ve Gülistan Kılıç Koçyiğit
  • CHP: Sezgin Tanrıkulu ve Oğuz Kaan Salıcı
ekran-alintisi.jpg
halktv.com.tr yazarı gazeteci İsmail Saymaz'ın 'X' paylaşımı (30.10.2025)

Son Dakika | Süreç komisyonunun ne zaman tamamlanacağı belli olduSon Dakika | Süreç komisyonunun ne zaman tamamlanacağı belli oldu

KOMİSYON YÖNÜNÜ İRLANDA’YA ÇEVİRDİ

MHP'den ise kimin gideceği yönünde henüz bir bilgi verilmediği belirten Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

  • "Terörsüz Türkiye komisyonunun üyeleri İrlanda yolcusu. İngiltere merkezli Demokratik Gelişim Enstitüsü’nün (DPI) daveti üzerinde bazı komisyon üyeleri İRA deneyimini ve İrlanda modelini yerinde incelemek için cumartesi günü Dublin’e gidiyor. Heyet şu isimlerden oluşuyor: AK Parti: Abdurrahman Babacan Yeni Yol: Bülent Kaya, Mehmet Emin Ekmen ve Mustafa Bilici DEM: Celal Fırat ve Gülistan Kılıç Koçyiğit CHP: Sezgin Tanrıkulu ve Oğuz Kaan Salıcı Sivil toplum adına Yılmaz Ensaroğlu var. Bu arada MHP, şu ana kadar isim bildirmedi."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Siyaset
Erdoğan görüşmesi öncesi İmralı heyetinden açıklama
Erdoğan görüşmesi öncesi İmralı heyetinden açıklama
Erdoğan-Merz toplantısında İsrail gerilimi! "Almanya soykırımı görmüyor mu?"
Erdoğan-Merz toplantısında İsrail gerilimi! "Almanya soykırımı görmüyor mu?"