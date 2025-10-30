Son Dakika | Süreç komisyonunun ne zaman tamamlanacağı belli oldu
Terör örgütü PKK'nın feshinin başladığı İmralı Süreci'nde TBMM'de komisyon kuruldu. Komisyon bugün 16'ınck kez toplandı.
TBMM Başkan Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nda bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bilgi verecek, soruları yanıtlayacak. Komisyon 5 üyenin ret oyuna karşı oy çokluğu ile basına kapalı yapılması için karar verildi.
Komisyonun ne zaman biteceği, oluşturacağı raporu ne zaman TBMM Genel Kurulu'na sunacağı da merak konusu olmuştu.
Numan Kurtulmuş, terör örgütü PKK'nın tamamen tasfiye olduğunun tespit ve tescil edilmesinin ardından komisyonun görevinin biteceğini açıkladı.
Kurtulmuş, komisyonun açılış konuşmasında konu hakkında şunları ifade etti:
- "Burada bundan sonraki süreçte de hem örgütün sahadaki varlıklarını tasfiye ettiğinin ülkemizin güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescil edilmesi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sürecin gerektirdiği yasal düzenlemeleri yerine getirecektir. Komisyonumuzun bu noktadaki önemli görevi ise tek tek yasa metinlerini hazırlamak değil genel çerçeveyi teklif ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermektir. Yine başından itibaren komisyonumuzda ortak olarak karar verdiğimiz hususlardan birisi burası bir Anayasa Değişiklik Komisyonu değildir. Anayasanın değiştirilmesi ile ilgili bu müzakerelerimizin hiçbir safhasında gündem olmamış konu açılmamıştır.
- Dolayısıyla komisyon inşallah bu süreçte tekraren ifade ediyorum. Örgütün kendisini tasfiye ettiği, ülkemizin güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescil edildikten sonra gerçekleştirilmek üzere yapılacak olan atılacak olan adımları belirleyen bir çerçeveyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunacaktır. Bu çerçevede şimdiye kadar fevkalade büyük mesafe alındı.
- Bir kez daha ifade etmek isterim ki Türkiye modeli diyebileceğimiz bu model inşallah önümüzdeki dönemde başarıyla sonuçlanıp tam manasıyla Türkiye'nin terörsüz bir Türkiye hedefine ulaştığının ortaya çıkmasıyla birlikte bu model birçok ülkede örnek olarak alınacak ve birçok ülkedeki çatışma çözümleri için ışık tutacaktır. Ben emekleriniz var olsun diyorum. Hakikaten çok fedakarca bir çalışma gerçekleştirildi.
- Artık yavaş yavaş dinleme faslının sonuna geliyoruz. Bugün itibariyle de iki değerli bakanımızı konuyla yakından ilgili çalışmaları yürüten iki değerli bakanımızı burada ağırlayacağız. Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan ve Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç sırasıyla gelip komisyonumuzu bilgilendirecekler. Soru cevaplarınızı sorularınızı cevaplandıracaklar