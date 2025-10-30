Son Dakika | Süreç komisyonunun ne zaman tamamlanacağı belli oldu

Terör örgütü PKK'nın feshinin başladığı İmralı Süreci'nde TBMM'de komisyon kuruldu. Komisyon bugün 16'ınck kez toplandı.

TBMM Başkan Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nda bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bilgi verecek, soruları yanıtlayacak. Komisyon 5 üyenin ret oyuna karşı oy çokluğu ile basına kapalı yapılması için karar verildi.

Komisyonun ne zaman biteceği, oluşturacağı raporu ne zaman TBMM Genel Kurulu'na sunacağı da merak konusu olmuştu.

Numan Kurtulmuş, terör örgütü PKK'nın tamamen tasfiye olduğunun tespit ve tescil edilmesinin ardından komisyonun görevinin biteceğini açıkladı.

Kurtulmuş, komisyonun açılış konuşmasında konu hakkında şunları ifade etti: