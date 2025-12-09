KKTC Başbakanı Üstel hastaneye kaldırıldı! Operasyona alındı

KKTC Başbakanı Üstel hastaneye kaldırıldı! Operasyona alındı
Yayınlanma:
KKTC Başbakanı Ünal Üstel geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Üstel'in kaldırıldığı hastanede "küçük bir operasyon" geçirdiği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'in hastaneye kaldırıldı. Geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Üstel'in "küçük bir operasyon" geçirdiği belirtildi.

KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Üstel'in, dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul çalışmalarının ardından rahatsızlandığı ve ardından hekimlerine başvurduğu bildirildi.

Yapılan tıbbi kontroller sonucunda, Başbakan Üstel'in daha önce geçirdiği ameliyata bağlı bir komplikasyon tespit edildiği ifade edilen açıklamada, bu nedenle "küçük bir operasyon" geçirdiği bilgisi paylaşıldı.

KKTC'deki ilahiyat protokolü laiklik denetimi için AYM'ye taşındı! Türkiye ile imzalanmıştıKKTC'deki ilahiyat protokolü laiklik denetimi için AYM'ye taşındı! Türkiye ile imzalanmıştı

İmamoğlu'ndan kuruluş yıl dönümünde KKTC mesajıİmamoğlu'ndan kuruluş yıl dönümünde KKTC mesajı

OPERASYON GEÇİRDİ, ENDİŞE VERİCİ BULGU YOK

Açıklamada operasyonun başarıyla tamamlandığı ve Üstel'in sağlık durumunun stabil olduğu, herhangi bir risk, komplikasyonun devamı ya da endişe verici bir bulgunun bulunmadığı kaydedildi.

Üstel'in bugün taburcu edilmesi ve çalışmalarına kaldığı yerden devam etmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

