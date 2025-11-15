İmamoğlu'ndan kuruluş yıl dönümünde KKTC mesajı

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KKTC'nin 42'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı paylaştı. İmamoğlu mesajında Kıbrıs Türk halkının her daim yanında olacaklarını belirtti.