İmamoğlu'ndan kuruluş yıl dönümünde KKTC mesajı
Yayınlanma:
Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KKTC'nin 42'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı paylaştı. İmamoğlu mesajında Kıbrıs Türk halkının her daim yanında olacaklarını belirtti.
Mart ayından bu yana tutuklu olan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KKTC'nin 42'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı
"YAŞASIN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ!"
Defalarca erişim engeli kararı verilen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu, Kıbrıs Türk halkının her daim yanında olacaklarını vurguladı.
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan Ekrem İmamoğlu, payalaşımında şunlara yer verdi:
- "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42. kuruluş yıldönümünü yürekten kutluyorum. Kıbrıs Türk halkının; demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelesinin her daim yanında olacağız. Birlik, dayanışma ve adil bir gelecek umuduyla, yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti!"
%15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor