Kılıçdaroğlu yönetimi 18 kişiyi işten çıkardı
CHP kurultayına ilişkin "mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve getirilmesinin ardından 18 çalışanın sözleşmesinin iptal edildiği iddia edildi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından parti içinde yaşanan gelişmeler tartışılmaya devam ediyor. Mahkeme kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve dönmesiyle birlikte parti genel merkezinde yeni düzenlemelerin yapıldığı öne sürülüyor.
ALANKUŞ'TAN İDDİA: 18 ÇALIŞANIN SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLDİ
Memleket Partisi'nin kurucu isimleri arasında yer aldıktan sonra CHP'ye katılan Evren Alankuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "CHP Genel Merkezi'nde çalışan 18 emekçinin sözleşmeleri iptal edildi" dedi.
Söz konusu iddia kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, konuya ilişkin Kılıçdaroğlu yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
CUMHURBAŞKANLIĞI ADAY OFİSİ'NDE DE İŞTEN ÇIKARMALAR YAŞANDI
Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Medya ve İletişim ekibinde çalışan bazı personellerin işlerine son verildiği öğrenildi.