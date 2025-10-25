Kanal İstanbul yapılmadan 21.5 milyarlık konut satışı yaptılar!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınıp 23 Mart'ta tutuklanmasının ardından “Kanal İstanbul” güzergahındaki inşaat faaliyetleri hız kazandı.

Kanal İstanbul projesi kapsamında kentin akciğerleri Kuzey Ormanları’nın tahrip edilmeye başlandı. Ayrıca bölgedeki verimli tarım arazileri ve su havzalarında da rant odaklı projelerin odağı haline geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), bölgeye ilişkin 34 ayrı proje için hazırlıklarını tamamladı. TOKİ, 18 farklı noktada konut inşaatı yürütürken ihaleleri de peş peşe sonuçlandırıyor.

9 AYDA 21.5 MİLYAR TL'LİK SATIŞ

Projenin olumsuz etkileri tartışılırken Emlak Konut'un 2025 3. çeyrek raporu Kanal İstanbul güzergahındaki satışı yeniden gündeme getirdi. Rapora göre bu yılın 3. çeyreğinde Arnavutköy’deki Yenişehir Evleri’nden 2 bin 942 adeti satıldı. Satılan evlerin evlerin toplamda 292 bin 103 metrekarelik bir alana denk geldiği vurgulandı. Yalnızca Arnavutköy’deki Yenişehir Evleri projesinden satılan evlerin bedelinin ise 21 milyar 52 milyon 12 bin 970 TL olduğu öğrenildi.

KONUT SATIŞLARI GEÇEN YIL BAŞLADI

2024'te ise söz konusu bölgede 2986 adet konut satışı yapılmıştı. 291 bin 84, 60 metrekarelik satışı yapılan bu konutlar için toplam 16 milyar 784 milyon 824 bin TL gelir elde edilmişti.