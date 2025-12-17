İYİ Parti'den flaş kurultay hamlesi: 3 milletvekili partiye katılıyor

İYİ Parti, 18 Ocak’ta 4. Olağan Kurultayı'nı düzenleyecek. İYİ Parti Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun ilk kurultayının tek adaylı yapılacak olması, parti içinde birlik mesajı olarak değerlendiriliyor.

ÜÇ VEKİLE ROZET TAKILACAK

Ayrıca halen bağımsız konumda olan üç milletvekilinin kurultay süreciyle birlikte İYİ Parti’ye katılması bekleniyor. Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Bu isimlerin Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nden istifa eden milletvekilleri olduğu öne sürülüyor. Olası katılımların, partinin Meclis’teki siyasal ağırlığını artıracağı belirtiliyor.

BİLGE YILMAZ GÖREVE DÖNÜYOR

Ekonomi politikaları noktasında da daha önce İYİ Parti’nin ekonomi kurmayları arasında yer alan Bilge Yılmaz’ın yeniden aktif görev üstleneceği iddia edildi.

Kurultay sonrası parti divanında güçlü ve deneyimli isimlerin yer alması beklenirken parti içi dengenin de gözetileceği ifade ediliyor.

