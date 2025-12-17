Ela Rumeysa Cebeci dört sene önce Erdoğan'ın gezisine davetli olarak katılmış! Saymaz: Hangi liyakatle katıldı?

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, uyuşturucu testi pozitif çıkan Ela Rumeysa Cebeci'nin 2021 yılında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Azerbaycan Şuşa gezisine Cumhurbaşkanlığı kokartıyla katıldığını aktardı.

İsmail Saymaz, Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında şu bilgileri verdi:

“Bir husus daha var. O da şu. Tabii bir de Ela Rumeysa Cebeci ile ilgili bir boyut var. Dün mesela beni arayan çeşitli Ankara gazetecileri oldu arkadaşlar. ‘Ela Rumeysa Cebeci Cumhurbaşkanı'nın bir gezisine katılmış’ dediler. Ben, aslında ihtimal vermedim başta. Doğru olmadığını düşündüm. Sonradan kendi Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafı ilettiler bana. Gerçekten de 15-17 Haziran 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın Şuşa gezisi, Azerbaycan Şuşa gezisini izlemiş. Oradan iki üç fotoğraf paylaşmış. Onlardan biri bu işte, kendi Instagram hesabındaki fotoğraf. Bu Bakü Stadyumu'nda maç oynanıyormuş. Orada 'iki devlet tek millet' cümlesinin anlamı...”

Mehmet Akif Ersoy avukatlarıyla yollarını ayırdı!

Saymaz, Cebeci'nin geziye Cumhurbaşkanlığı kokartı takarak katıldığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı kokartı var. O zaman TV100’de. Şimdi tabii ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın El Ahu Maysa Cebeci'yi tanıdığını falan hiç zannetmiyorum. Tanısaydı da durumdan hiç haz etmezdi eminim. Rahatsız olurdu"

"HANGİ LİYAKATLE DAVET EDİLDİ"

Saymaz, dönemin İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a seslenerek, Cebeci’nin hangi kriterle bu geziye davet edildiğini sordu:

"Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili bir eleştirim yok. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu gezilerini organize edenler, özellikle o dönemin İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un cevap vermesini beklerim. Siz bu geziye Ela Rumeysa Cebeci’yi hangi birikimi ve tecrübesine istinaden davet ettiniz? Merak ediyorum. O tarihte TV100’de bir sunucuydu. Hangi liyakat ölçüsüne göre onu davet ettiniz? Hangi mesleki tecrübesine göre? Neydi ölçünüz burada? Çok merak ediyorum"

Saymaz, geziye katılan diğer isimlerin tanınmış gazeteciler olduğunu, Cebeci’nin ise kamuoyunca tanınmadığını belirtti:

"Şimdi mesela o geziye baktım başka kim katılmış? Hilal Kaplan katılmış. Murat Çiçek katılmış. Bunlar tanıdığımız, bildiğimiz AK Partili gazeteciler. Köşe yazarları. Ekran, televizyon yöneticileri. Ela Rumeysa Cebeci o günlerde TV100'de kamuoyunun hiç tanımadığı bir sunucu. Ne göre çağırıldı? Yani neye göre davet edildi? Kanal mı önerdi?"

Saymaz, “Buradaki liyakat ölçütü nedir?” diye sordu ve şu değerlendirmede bulundu:

"Şuşa gezisini hatırlıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Aliyev’le beraber otobüs gezisinde sohbet ettikleri geziydi. Denebilir ki, ya orada her kanaldan çağırdık. İşte insanlar dilediğini gönderdiler. Şimdi öyle olmadığını aşağı yukarı tahmin ediyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın kokartları var boyunlarında. Asmışlar. Gerçekten nedir ölçü?"

Saymaz, davetlerin tek ölçütü olarak iktidarı eleştirmemeyi mi baz alındığını sorguladı:

"Bu niye önemli? Tek ölçüt şu mu yani? Aman bizim iktidarı eleştirme. Aman Sayın Cumhurbaşkanı’na dönük... Yani tek ölçüt bu mudur? Nedir burada? Hani davet ediliyor. Liyakatin ölçüsü nedir kardeşim? Muhtemelen öyle. Liyakatin ölçüsü nedir?"

Saymaz, bu tür konuk tercihleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirel sorulardan kaçırılmasının, aslında ona zarar verdiğini savundu: