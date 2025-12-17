Tanju Özcan'dan 20 kilo vermesine neden olan hastalığıyla ilgili açıklama

Yayınlanma:
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçirdiği pankreatit rahatsızlığı nedeniyle 20 kilo verdiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu ve görevini sürdürmesine engel bir sorunu bulunmadığını belirtti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 20 kilo vermesine sebep olan pankreatit hastalığıyla ilgili, açıklamalarda bulundu.

İki kez pankreatit hastalığı geçirdiğini açıklayan Özcan, “Ben bir pankreatit rahatsızlığı geçirdim. Hatta 2 kez geçirdim aynı rahatsızlığı. İkinciden sonra şeker hastası, TİP-2 diyabet hastası olduk. Bunun da etkisiyle olsa gerek gıda tüketimimizi de azalttık. 20 kilo civarı kilo verdim. Sonra 3-4 kilo aldım. Beni bir süredir görmeyenler birden o kadar zayıfladığımda ‘Kötü hastalığa mı yakalanmış, kanser mi olmuş?’ diye merak ettiler. Kanser hastası değilim. Daha 2 gün önce de kan tetkiklerimi yaptırdım. Ama bu konuda bana dua eden binlerce insan olduğunu biliyorum" dedi.

"GÖREVİMİ YAPMAMI ENGELLEYECEK BİR RAHATSIZLIĞIM YOK"

Çalışmasının etkileyecek bir rahatsızlığı olmadığını söyleyen Özcan, "Sadece daha dikkatli olmam gerekiyor beslenme konusunda. Düzenli beslenmeye alışkın olmadığımız için şekerle baş edemiyoruz. Arzu edilen değerlere düşmedi. Ama en azından kilo verişim durdu ve tekrar toparlamış oldum. Hayır duasını eksik etmeyenlerden Allah razı olsun. Şu anda görevimi yapmamı engelleyecek bir rahatsızlığım yok” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

