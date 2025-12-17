Fevzi Çakır Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu

Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, kayyum atanan Habertürk grubundan Show TV’nin Ankara temsilcisi Fevzi Çakır’ın görevinden ayrıldığını hatırlattı. Saymaz, Çakır’la yaptığı görüşmede şu ifadeleri aktardı:

"Fevzi bana dedi ki: ‘Ben zaten bir buçuk aydır ayrılmak istediğimi söylüyordum. Çünkü bu iklimin, bu şeyin dışına çıkmak istiyordum"

Saymaz, Çakır’ın bir süredir rahatsızlık duyduğunu ve Mehmet Akif Ersoy'u suçladığını belirtti:

"Bu videonun Mehmet Akif Ersoy tarafından gezdirildiğini, sağda solda dolaştırıldığını söyledi. Dolayısıyla böyle bir yapılanmanın zaten hedefinde olduğunu anlattı. Onun söylemi tabii"

Saymaz’a göre Fevzi Çakır, istifa kararının kendi inisiyatifiyle alındığını vurguladı:

"Ben aslında gönderilmiş değilim. Ben kendim istifa ettim ve bu istifayı da uzun zamandır dillendiriyordum. Nihayet oldu"

Saymaz, Çakır’ın bahsettiği video ile ilgili şunları ifade etti:

"2023 yılı Mayıs ayında Cumhurbaşkanı seçim öncesinde seçimin tahmini üzerine görüşü soruluyor. O da Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanacağını düşünüyor. ‘İyi de bunu o günlerde düşünen çok sayıda insan vardı. Yani pekala olabilirdi’ dedi"

Saymaz, şu soruyu gündeme taşıdı: "Bu video Mehmet Akif Ersoy’dan Sabah yazarı Dilek Güngör’e nasıl gidecek ki bu yani? Fevzi, Mehmet Akif Ersoy göndermediyse gitmez. Dolayısıyla Fevzi Çakır, bunun da kendisine dönük siyasi bir operasyon olduğunu söylüyor"

Saymaz, Mehmet Akif Ersoy hakkında uyuşturucu kullanımı iddiası gündeme geldikten sonra dosyaya yeni bir avukatın dâhil olduğunu söyledi: "Dün Mehmet Akif Ersoy hakkında kokain kullandığı yönünde pozitif çıkan adli tıp raporundan sonra dosyaya yeni bir avukat daha girdi. Hüseyin Kaya, Dilan Polat'ın da avukatıydı"

Saymaz, açıklamanın Ersoy’dan değil, avukatından geleceğini tahmin ettiğini söyledi: "Ben dün aslında bir açıklama bekliyordum Mehmet Akif Ersoy'dan. O açıklama gelmedi. Herhalde Hüseyin Kaya'dan gelecek."

Mehmet Akif Ersoy avukatlarıyla yollarını ayırdı!

Saymaz, avukat Hüseyin Kaya’nın seçilmesine dair yorumlarını şöyle paylaştı: