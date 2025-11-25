Yurt dışı çıkış yasağı verilmişti: Tanju Özcan hakkında yeni karar

Yurt dışı çıkış yasağı verilmişti: Tanju Özcan hakkında yeni karar
Yayınlanma:
Bolu'da sığınmacılara yönelik kararları nedeniyle hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilen Belediye Başkanı Tanju Özcan, yasağın kaldırıldığını duyurdu.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.

Hakkındaki kararın oy birliğiyle alındığını belirten Özcan, karara dair yaptığı açıklamada, "Kendimi Türk milletinin vicdanına havale ediyorum" dedi.

"YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞIM KALKTI"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sığınmacılara iş yeri ruhsatı vermemesi gerekçesiyle hakkında verilen yurt dışı yasağının kaldırıldığını duyurdu.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sığınmacılara yönelik aldığı kararlar nedeniyle pişman olmadığını belirten Özcan, şunlara yer verdi:

  • "YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞIM KALKTI!!! Bolu’da sığınmacılara iş yeri ruhsatı vermediğim için, Bolu’dan ayrılmalarını istediğim için hakkımda 1 yıl önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un tweeti üzerine adli soruşturma başlatılmış, akabinde dava açılarak hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.
  • Biraz önce Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hakkımda verilen ‘yurt dışına çıkış yasağını’ OYBİRLİĞİ ile KALDIRDIĞINI öğrendim. Ama bu yasağı koydurtanlar merak etmesin; bir yere kaçacağım yok! Ayrıca sığınmacıların Bolu’dan ayrılmaları için aldığım kararlardan ve ortaya koyduğum icraatlarımdan herhangi bir pişmanlığım da yok. Kendimi Türk milletinin vicdanına havale ediyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

