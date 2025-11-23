Tanju Özcan İmralı paylaşımları nedeniyle tehdit aldığını duyurdu

Tanju Özcan İmralı paylaşımları nedeniyle tehdit aldığını duyurdu
Yayınlanma:
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'nin İmralı kararının savunan paylaşımları deneniyle tehdit edildiğini söyledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'nin İmralı kararı sonrası yaptığı paylaşımlar nedeniyle tehdit adlığını açıkladı. CHP, terör örgütü lideri Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gidecek heyete üye vermeyeceğini açıklamıştı.

CHP’nin kararını savunan Özcan, şu ifadeleri kullanmıştı: "CHP bu gün verdiği karar ile Türk milletine güven vermiştir. Teröristler ile iş tutanlar sandığın en dibini görecektir! Sn Özgür Özel bu günden sonra 2. bir Ecevit gibi anılacaktır.”

Özcan ayrıca “Niye herkes CHP’nin teröristin ayağına gitmeyi reddetmesini tartışıyor da, AKP’nin teröristin ayağına gitmesini tartışmıyor?” ifadelerini de kullanmıştı.

PAYLAŞIMLARI SONRASI TEHDİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Ancak Özcan, paylaşımlarının ardından hem PKK hem de FETÖ mensupları tarafından tehdit edildiğini söyledi. Özcan, yaptığı açıklamaların ardından tehdit mesajlarının arttığını belirterek Emniyet’e başvurduğunu söyledi.

"EMNİYETLE PAYLAŞIYORUM"

Özcan, tehdit edildiğini şu ifadelerle duyurdu:

“Son zamanlarda yaptığım paylaşımlar ile terörist başının ayağına gidilmesine dönük eleştirilerim sonrasında 2 gündür hem Pkk’lı, hem de Fetö’cü alçaklar arayarak ve mesajlar ile bana hakaret edip tehditler savuruyorlar! Sakın çok garip değil mi? Demeyin.İkisinin de ipi Türkiye düşmanı ABD’nin elinde! Korkmam, korkmuyorum da bu alçaklardan! Sadece Devletin arşivinde bulunsun diye Emniyetle paylaşıyorum! Ne zormuş bu devirde Türk Milliyetçisi olmak?”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

