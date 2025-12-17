Ankara'nın göbeğindeki utanç tablosuna Ankara Büyükşehir müdahale etti
AKP iktidarının ekonomi politikalarının sonuçları artık başkentin göbeğinde görülüyor. Emeklilerin parasızlıktan Ulus'ta köhne, ucuz ve tuvaleti bile olamayan kibrit kutusu büyüklüğündeki odalarda kaldığı ortaya çıktı.
Bugün de gündeme yine yürekleri dağlayan bir haber oturdu. Başkentin merkezi noktasında bulunan, TBMM'ye 57 dakika yürüme mesafesindeki AŞTİ'de (Otobüs terminali) emekli, işsiz ve dar gelirli vatandaşların ev tutacak parası olmadığından konaklamak zorunda olduğu öğrenildi. Hatta o vatandaşlar arasında şiddet gördüğü eşinden kaçan bir kadın da vardı.
Ev kirasını ödeyemeyen emekliler otogar köşelerine mahkum oldu! Hem de Meclis'in dibinde
Ankara Büyükşehir Belediyesi de o vatandaşlara ulaştığını açıkladı. ABB, vatandaşların barınma evlerine yerleştirildiğini belirtip şunları ifade etti:
"BARINMA EVLERİNE YERLEŞTİRİLDİLER"
"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak; AŞTİ’de zabıta ekiplerimiz, AŞTİ güvenliği ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız tarafından her gün düzenli saha çalışması yürütülmektedir. Terminalde barınma ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız tespit edilmekte; isteyen tüm vatandaşlarımız belediyemize ait barınma evlerine yerleştirilmektedir. Bu kapsamda, son bir hafta içerisinde AŞTİ’de 11 vatandaşımız tespit edilmiş ve bu vatandaşlarımız barınma evlerimize yerleştirilmiştir. Ancak zaman zaman, ekiplerimizin tüm bilgilendirme ve yönlendirmelerine rağmen barınma evlerimize gitmek istemeyen vatandaşlarımız da bulunmaktadır. Barınma evlerimizde kalan vatandaşlarımızın; konaklama, sıcak yemek, temizlik ve hijyen, kıyafet, sağlık yönlendirmeleri başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçları Ankara Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."