Ankara'nın göbeğindeki utanç tablosuna Ankara Büyükşehir müdahale etti
Ankara'da Meclis'e bir saat yürüyüş mesafesindeki AŞTİ'de emekli, işsiz ve dar gelirli vatandaşların fakirlikten konaklamak zorunda kaldığı ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir, harekete geçti. 11 vatandaş barınma evine yerleştirildi.

AKP iktidarının ekonomi politikalarının sonuçları artık başkentin göbeğinde görülüyor. Emeklilerin parasızlıktan Ulus'ta köhne, ucuz ve tuvaleti bile olamayan kibrit kutusu büyüklüğündeki odalarda kaldığı ortaya çıktı.

Bugün de gündeme yine yürekleri dağlayan bir haber oturdu. Başkentin merkezi noktasında bulunan, TBMM'ye 57 dakika yürüme mesafesindeki AŞTİ'de (Otobüs terminali) emekli, işsiz ve dar gelirli vatandaşların ev tutacak parası olmadığından konaklamak zorunda olduğu öğrenildi. Hatta o vatandaşlar arasında şiddet gördüğü eşinden kaçan bir kadın da vardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi de o vatandaşlara ulaştığını açıkladı. ABB, vatandaşların barınma evlerine yerleştirildiğini belirtip şunları ifade etti:

"BARINMA EVLERİNE YERLEŞTİRİLDİLER"

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak; AŞTİ’de zabıta ekiplerimiz, AŞTİ güvenliği ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız tarafından her gün düzenli saha çalışması yürütülmektedir. Terminalde barınma ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız tespit edilmekte; isteyen tüm vatandaşlarımız belediyemize ait barınma evlerine yerleştirilmektedir. Bu kapsamda, son bir hafta içerisinde AŞTİ’de 11 vatandaşımız tespit edilmiş ve bu vatandaşlarımız barınma evlerimize yerleştirilmiştir. Ancak zaman zaman, ekiplerimizin tüm bilgilendirme ve yönlendirmelerine rağmen barınma evlerimize gitmek istemeyen vatandaşlarımız da bulunmaktadır. Barınma evlerimizde kalan vatandaşlarımızın; konaklama, sıcak yemek, temizlik ve hijyen, kıyafet, sağlık yönlendirmeleri başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçları Ankara Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
