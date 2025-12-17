Ankara'nın göbeğindeki utanç tablosuna Ankara Büyükşehir müdahale etti

AKP iktidarının ekonomi politikalarının sonuçları artık başkentin göbeğinde görülüyor. Emeklilerin parasızlıktan Ulus'ta köhne, ucuz ve tuvaleti bile olamayan kibrit kutusu büyüklüğündeki odalarda kaldığı ortaya çıktı.

Bugün de gündeme yine yürekleri dağlayan bir haber oturdu. Başkentin merkezi noktasında bulunan, TBMM'ye 57 dakika yürüme mesafesindeki AŞTİ'de (Otobüs terminali) emekli, işsiz ve dar gelirli vatandaşların ev tutacak parası olmadığından konaklamak zorunda olduğu öğrenildi. Hatta o vatandaşlar arasında şiddet gördüğü eşinden kaçan bir kadın da vardı.

Ev kirasını ödeyemeyen emekliler otogar köşelerine mahkum oldu! Hem de Meclis'in dibinde

Ankara Büyükşehir Belediyesi de o vatandaşlara ulaştığını açıkladı. ABB, vatandaşların barınma evlerine yerleştirildiğini belirtip şunları ifade etti:

"BARINMA EVLERİNE YERLEŞTİRİLDİLER"