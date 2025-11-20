İYİ Parti'den dikkat çeken 'İmralı' önerisi

TBMM'de kurulan Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu’nu yarın Meclis'te Terör örgütü PKK Elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gidilip gidilmeyeceği konusunu ele alacağı belirtiliyor.

Siyasette konuyla ilgili tartışmalar sürerken İYİ Parti'den dikkat çeken bir öner geldi.

İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, sosyal medya hesabından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u etiketleyerek, 'TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' üyelerinin İmralı adasına gitme ihtimalini yurttaşlara sormasını önerdi.

'HALKA SORUN' ÖNERİSİ

Çirkin, "Sayın Başkan TBMM millet iradesinin tecelligahıdır. Kurduğunuz komisyona bir sosyal medya hesabı açın ve oradan komisyonun İmralı’ya gitmesini millete sorun. Millet iradesini oradan alın ve uygulayın. Böyle bir usul yok demeyin. Zira komisyon da usulsüz zaten" ifadelerini kullandı.