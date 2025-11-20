İYİ Parti'den dikkat çeken 'İmralı' önerisi

İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, Meclis'te kurulan komisyondan bir heyetin İmralı'ya gidip gitmemesine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Çirkin, "Kurduğunuz komisyona bir sosyal medya hesabı açın ve oradan komisyonun İmralı’ya gitmesini millete sorun. Millet iradesini oradan alın ve uygulayın. Böyle bir usul yok demeyin. Zira komisyon da usulsüz zaten" dedi.

TBMM'de kurulan Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu’nu yarın Meclis'te Terör örgütü PKK Elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gidilip gidilmeyeceği konusunu ele alacağı belirtiliyor.

Siyasette konuyla ilgili tartışmalar sürerken İYİ Parti'den dikkat çeken bir öner geldi.

AKP'li vekilleri İmralı korkusu sardı: Gidelim ama poz vermeyelimAKP'li vekilleri İmralı korkusu sardı: Gidelim ama poz vermeyelim

Siyasette 'İmralı' hareketliliği: Gözler Ankara'da yapılacak toplantılara kilitlendi!Siyasette 'İmralı' hareketliliği: Gözler Ankara'da yapılacak toplantılara kilitlendi!

İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, sosyal medya hesabından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u etiketleyerek, 'TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' üyelerinin İmralı adasına gitme ihtimalini yurttaşlara sormasını önerdi.

iyi-partili-cirkin.png

'HALKA SORUN' ÖNERİSİ

Çirkin, "Sayın Başkan TBMM millet iradesinin tecelligahıdır. Kurduğunuz komisyona bir sosyal medya hesabı açın ve oradan komisyonun İmralı’ya gitmesini millete sorun. Millet iradesini oradan alın ve uygulayın. Böyle bir usul yok demeyin. Zira komisyon da usulsüz zaten" ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

