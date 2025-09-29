İstifa gerekçesi 'Sağlık' dediler İsmail Saymaz 'Turp' gibi dedi! AKP'nin zirvesindeki o ismin sır dosyaları

İktidar medyası AKP'deki büyük depreme karşı kafasını kuma gömdü. AKP'den peş peşe il ve ilçe başkanları istifa ettirildi.

AKP teşkilatı domino taşı gibi devrilirken en dikkat çeken isimlerden biri de Veli Arslan oldu. Veli Arslan AKP'nin politikalarını belirleme de görevli Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) görev alıyorlardı.

Halk TV'de Gözde Şeker'in sunduğu Yeni Bir Sabah programına konuk olan Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Arslan'ın hakkında dava açtığını aktardı.

Saymaz, kamuoyunda AKP'nin istifaları 'performans' yetersizliği olarak açıklasa da gerçekte istifa ettirilen kişilerin 'ihale ve iş takibi' gibi 'yozlaşmalar' içerisinde olduklarını ifade etti.

AKP içinde de 'temizlik' ifadeleri ile bu şahısların görevden alındığını belirten Saymaz, geçtiğimiz Arslan hakkında söylediği sözler nedeniyle ifade verdiğini aktardı.

Saymaz, Arslan'ın görevden alınmasının ardından, "Hakkında bazı dosyalar var" demişti.

"HAKKIMDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU"

Saymaz, AKP içinde de Arslan'ın bu dosyalar varken nasıl Kadıköy Belediye Başkan adayı olduğunun da tartışma konusu olduğunu ifade etti:

"Ben benim hakkımda suç duyurusunda bulundu. İfademde söyledim. İfademde neyi kastettiğimi de oraya geçirdim. Onunla ilgili yani bazı büyük dosyaların olduğu iddia ediliyor. Hatta şunu söyleyeyim. AKP'de şu an tartışma var. Bu beyefendinin hakkındaki dosyalar bilindiği halde 2023'teki dosyası bilindiği halde neden 2024'te aday yapıldığına dair tartışma var ve bu AKP içerisinde, bir suçlama konusu haline geldi. Çünkü kendisi 2024 , 31 Mart'ında Kadıköy İlçe Başkan belediye başkan adayıydı. Ve sonra da MYK'ya alınmıştı. Diyorlar ki, "2023'te bunun dosyası var." Buna rağmen olmuş bu. "

Saymaz, CHP Parti Meclisi'nde de bir kişinin muhalif kaldığını iktidar medyasını da peş peşe haber yaparken AKP'deki bu depreme sessiz kalınmasına dikkat çekti. Saymaz, "Şimdi bak mesela bir MYK üyesi görevden alındı. Üzerinde durulamadı bile. MYK üyesi bu. Şimdi mesela CHP'nin Parti Meclisi kaç? 80 kişi. Bir kişi aykırı oy kullanıyor. Her gün onu konuşuyorlar. Ya, MYK üyesi görevinden alınmış. Bu parti politikalarına yön veren heyette yer alan bir kişi" dedi.

"TURP GİBİ"

Saymaz, Arslan'ın istifasının 2 Eylül'den önce alındığını ve 'sağlık gerekçeleri' ile açıklandığını belirtti.

Saymaz, Arslan'ın sağlık durumu için, "Turp" gibi ifadelerini kullandı. Saymaz şunları dile getirdi: