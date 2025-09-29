İsmail Saymaz iktidar medyasında asla göremeyeceğiniz o haberi aktardı

AKP'de büyük bir 'istifa' dalgası başladı. Son 10 günde Tunceli, Muğla, Niğde, Bitlis, Çanakkale, Adıyaman, Ordu ve Elazığ’da AKP il başkanları istifa etti. AKP İzmir teşkilatında da altı ilçe başkanı görevi bıraktı.

Halk TV'de Gözde Şeker'in sunduğu Yeni Bir Sabah'a konuk olan Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, istifalar ile ilgili dikkat çeken bir noktaya bastı.

Saymaz, AKP iktidarı yanlısı medyasının bu istifaları görmezden geldiğini ifade etti.

Saymaz, AKP'lilerin bilgi alma hakkını engellendiğini ve haberleri artık Halk TV'den takip ettiklerini bildirdi.

Saymaz, AKP medyasının CHP'deki ilçe bildirilerini bile manşet yaparken büyük bir istifa dalgasını görmemesine de dikkat çekti.

Saymaz, şunları ifade etti:

"AKP kamuoyunda hiç bunlar konuşulmuyor. Hiç! Hiç! Sekiz il başkanını istifa etmiş, MYK üyesini görevden almışlar. Haberde yer yok bunlarda. İzmir'de, Tunceli'de patır patır ilçe başkanları el çektiriliyormuş, dikkat edersen bunlar yok.

Ne var? CHP, Küçükçekmece İlçe Örgütü Mahalle Delegesi bildiri yayınlamış falan. Hep bunlarla meşguller. Bu meseleye girmiyorlar. Bu meseleyi konuşmak istemiyorlar. Haliyle biz konuşuyoruz. AKP de bizden takip ediyor bu arada.

Çünkü haberler sadece bizde yayınlanıyor. Tartışması sadece bizde yapılıyor. O cenahta böyle bir şey yok. "

İsmail Saymaz AKP'deki istifa depreminin perde arkasını anlattı! "İhale, iş takibi, atama..."

Saymaz, istifa gerekçelerinin 'performans yetersizliği' olarak açıklansa da istifa ettirilen AKP'liler hakkında çok sayıda yolsuzluk ve iş takibi olduğunu aktardı.