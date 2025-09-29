İsmail Saymaz AKP'deki istifa depreminin perde arkasını anlattı! "İhale, iş takibi, atama..."

AKP’de son 10 günde aralarında Muğla, Niğde, Bitlis, İzmir, Çanakkale, Adıyaman, Ordu ve Elazığ’ın da bulunduğu sekiz ilde il başkanları görevlerinden ayrıldı. Tunceli'de ise AKP İl Başkanı'nın ardından Merkez İlçe Başkanı Recai Hazar da istifa etti. İzmir’de Kınık, Foça, Dikili, Balçova ve Narlıdere ilçe başkanları da görevlerini bıraktı.

Parti, tüm bu değişiklikleri “performans yetersizliği” ile açıklasa da Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, arka planda başka gerekçelerin yattığını belirtti.

Halk TV'de Gözde Şeker'in sunduğu Yeni Bir Sabah programına katılan İsmail Saymaz, bu başkanların bir kısmının yerel seçimlerde belediyeleri kazandığını, bazılarının ise zaten “AKP'nin kıyamete kadar kazanamayacak” yerlerde görev yaptığını hatırlatarak şu soruyu yöneltti:

“E, performans nerede değişti? Bir kısmı yerel seçimi kazanmış belediye başkanlarının bulunduğu yerlerin il başkanı. Ya bir kısmı zaten kıyamete kadar kazanamayacak yerin il başkanı. Tunceli. Yani oraya kimi koysan zaten kazanamayacak. Adamın ne günahı var?”

İHALE ATAMA İŞ TAKİBİ

Saymaz, istifaların arkasında “kulislerde konuşulan farklı bir tablo” olduğunu belirtti ve Saray'a yakın kaynaklardan edindiği bilgileri şöyle aktardı:

“Bir temizlik yapılıyor ve benim Beştepe’ye yakın kaynaklardan aldığım bilgi o ki, bunların önemli bir bölümü için şöyle deniyor: ‘Bunlar siyaset yapmayı bıraktılar. Bütün vakitlerini Ankara’da geçiriyorlar. Ankara’da bir ihale kovalıyorlar. İkincisi, iş takibi kovalıyorlar. Üçüncüsü, tayin atama kovalıyorlar.’”

"YOZLAŞMA İFADESİNİ KULLANDILAR"

Saymaz, bu isimlerin “Bakanlıkların kapılarında görülmeye başladığını” ve partide artık ‘yozlaşma’ ifadesinin kullanılmaya başlandığını söyledi:

“Bunlar için tam olarak ‘yozlaşma’ kelimesi kullanılıyor. Dolayısıyla bu yozlaşmaya bir neşter vurulduğunu söylüyorlar.”

İsmail Saymaz iktidar medyasında asla göremeyeceğiniz o haberi aktardı

"OLAYLARI SAVCIYA TAŞIMAK İSTEMİYORLAR"

Partinin bu kişileri doğrudan adli makamlara taşımadan görevden uzaklaştırmaya çalıştığını belirten Saymaz, bu sürecin nasıl işlediğini şöyle özetledi:

“Soruşturma konusu etmek istemiyorlar. Yani bunları savcıya da teslim etmek istemiyorlar. Bu yolla AKP’den gönüllü el çektirmeye çalışıyorlar. Talimat gidiyor: ‘İstifa edin.’ İstifa ediyorlar.”

Saymaz, İzmir’de istifaların mantıklı bir performans kriterine dayanmadığını belirtti. AKP’nin tarihsel olarak başarı elde edemediği ilçelerde bile “başarısızlık” gerekçesiyle görevden almalar yapıldığını söyledi. Saymaz, Urla ilçe başkanının da 'performan' gerekçesi ile işten alınmasının mantık olmadığını belirtti:

“Şimdi bunlar arasında, bir daha söyleyelim ilçeleri. AKP’nin geçmişte alabildiği tek yer neresi biliyor musunuz? Kınık. Şimdi bu sefer aldığı tek yer neresi? Menemen. Şu an AKP’nin elinde sadece Menemen var. Koca İzmir’de. Urla’yı nasıl alsın? Urla, bütün İstanbul’daki muhalifler Urla’ya göçtü zaten. Nasıl alacak burayı?”

"YOZLAŞMA AYYUKA ÇIKMIŞ"

Saymaz, tüm bu gelişmeleri AKP’nin daha önce “metal yorgunluğu” diye adlandırdığı bir operasyonun yeni versiyonu olarak niteledi:

“Bu, AKP’nin tipik daha önceden ‘metal yorgunluk’ diye gerekçelendirdiği benzeri bir operasyonuna tanık oluyoruz. Bunlar benim öğrendiğim kadarıyla ihale takibi, iş takibi ve atama kovalayan il başkanları. Yozlaşma ayyuka çıkmış.”

Saymaz’a göre parti, bu kişileri doğrudan kamuoyuna ifşa etmek yerine “yumuşak geçiş” yöntemiyle tasfiye ediyor:

“Efendim, bunlar suça bulaşmamıştır ama performansları yetersizdir. Ya, nasıl ölçtünüz? Neye göre kriter nedir?”

"TASFİYE SÜRECİ DEVAM EDECEK"

İstifaların İzmir ve Tunceli’deki ilçe teşkilatlarıyla sınırlı kalmayacağını ifade eden Saymaz, AKP içinde daha geniş çaplı bir temizliğin başlayabileceğine işaret etti: