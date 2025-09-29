Uçaktakiler krizi... Erdoğan'a hazır soru skandalında Akif Beki kendi dönemini anlattı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın ABD dönüşü uçağında gazetecilere yöneltilen soruların önceden hazırlanarak iletildiği ortaya çıkarken, dönemin tanıklarından çarpıcı bir değerlendirme geldi.

Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde basın başdanışmanlığı görevinde bulunan Akif Beki, bu tür bir uygulamanın o dönemde söz konusu olmadığını söyledi.

"AKLA HAYALE GELİR İŞ DEĞİL"

Halk TV'de Gözde Şeker'in sunduğu Yeni Bir Sabah programına konuk olan Akif Beki, kendi dönemini şöyle anlattı:

Ben 2009 başında başbakanlık görevini. 16 yıl oldu. 2009 öncesinden bahsediyoruz. O dönemde uçağa binenler hem gazete televizyon dağılımı olarak hem de kişi olarak belli. onların tanıdığına da başvurulabilir. Böyle bir şey akıldan hayalden geçemezdi. Yani önden ne soracaklarını soru olarak alıp onları eleyip sonra o sırayla içeride sordurma bu o akıldan hayalden geçecek bir şey değildi.

İsmail Saymaz AKP'deki istifa depreminin perde arkasını anlattı! "İhale, iş takibi, atama..."

"DÖRT DÖRTLÜK REZALET"

Beki, hazırlığın sadece genel gündem başlıkları düzeyinde olduğunu ifade ederek şu ayrımı yaptı:

“Konu başlıkları konuşulabilir sadece. Hangi başlıklarla konuşmak istiyorsunuz diye sorulabilir. Ama önden soru almak başka bir şey.”

Durumu “dört dörtlük bir rezalet” olarak niteleyen Beki, Atilla İlhan’ın ifadesiyle bu durumu “Kemal-i rezalet” diye tanımladı.

"BU MİLLETTEN NEYİ SAKLIYORSUNUZ?"

Akif Beki, Erdoğan’ın altı yıl aradan sonra yaptığı Beyaz Saray ziyaretinde gündemde olan F-16, F-35, S-400, Halkbank ve Ruhban Okulu gibi başlıklara hiçbir sorunun gelmemesini de sert biçimde eleştirdi:

“Hiçbir tanesi tek kelime geçmiyor soru-cevapta. Tek kelime! Neyi saklıyorsunuz? Bu milletin bilmeye hakkı yok mu?”

"SON KEZ 2015'TE DAVET EDİLDİM"

Beki, son kez 2015 başlarında uçağa davet edildiğini, o dönemde dahi böyle bir uygulamanın olmadığını belirterek şöyle konuştu:

“Masanın etrafına oturuluyordu ve önceden bildirmeksizin herkes aklına ne geliyorsa onu soruyordu. Ben bunu gördüm. Kayıt cihazları vardı. Herkes kendi kaydını alabiliyordu.”

Beki zamanla uçaktaki gazeteci profilinin değiştiğini de ekledi: