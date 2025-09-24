İstanbul'da büyük yargı krizi! CHP'li Murat Emir her şeyi tek tek anlattı

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasının ardından bugün yapılması planlanan Olağanüstü İl Kongresi öncesi yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na bir yazı göndererek kongrenin durdurulmasını talep etti.

Oysa Yüksek Seçim Kurulu (YSK), daha önce yaptığı açıklamada "başlayan kongre durdurulamaz" demişti.

Halk TV'de Seda Selek'in Neden Sonuç programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yerel mahkemenin bu talebine sert tepki gösterdi.

"YSK VE ANAYASAL DÜZENE AÇIKÇA MEYDAN OKUNUYOR"

Murat Emir, yaşananları Anayasal düzeni hedef alan bir müdahale olarak tanımladı:

"Bir mahkeme yani 45 Asliye Hukuk Mahkemesi anayasaya,Anayasal düzene ve Yüksek Seçim Kuruluna ve siyasal sistemimize açıkça meydan okumaktadır"

Mahkemenin verdiği tedbir kararının ve kongreyi durdurma girişiminin hukuki temelden yoksun olduğunu belirten Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Burada hukuk yok. Hukukun kırıntısı yok. Burada bir meydan okuma var. Ve bu meydan okumayı bir Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi bu cesareti nereden alıyor?

Kim bunu bu kadar cesaretlendiriyor? Anayasayı, yasaları hiçe sayacak ve bütün siyasal sistemi, bütün seçim sistemimizi bambaşka bir yere taşımaya dönük böylesine bir hamleyi yapacak cesareti nereden buluyor?"

"Bu girişimin arkasında sarayın yargısı var” diyen Emir, şu sözleri kullandı:

"Bu anayasal suçun faili 45 Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi ama onun arkasında onu cesaretlendirenler, partimize kayyum atayanlar, kayyum il binasına girebilsin diye 5.000 polis oraya yığanlar ve bu tartışmayı bitirmeyenler sarayın aparatı olduğunu çok iyi biliyoruz."

NELER YAŞANDIĞINI TEK TEK ANLATTI

Murat Emir, CHP İstanbul'a kayyum atanmasından sonra delegelerin imzasıyla başlayan kongreye ilişkin süreci tek tek anlattı.

Emir, şunları ifade etti:

"45 Asliye Hukuk Mahkemesi yaklaşık 15 gün önce dedi ki " Benim yetkimde siz dedi il kongresi yapamazsınız. Ben bunu durduruyorum" dedi.

dedi. Tedbir kararı verdi ve kongreyi yapmak üzere de bir kayyum heyeti yolladı. Sonrasında biz bunu İlçe Seçim Kurulu, İl Seçim Kurulu, YSK'ya taşıdık ve YSK öylesi uydurma bir karar vermedi

Ya binlerce kararı var bu yönde. YSK dedi ki "Bu konuda ben yetkiliyim. Seçim hukukunu ben belirlerim. Başlamış bir kongre süreci durdurulamaz.

Burada her şey usulüne uygun olarak yürütülmüştür ve bu kongre yapılacaktır" dedi. Şimdi bu YSK anayasal kurum.

dedi. Şimdi bu YSK anayasal kurum. YSK'nın kararları kesin. YSK kararları için herhangi bir başka mahkemeye başvurulup düzeltilmesi dahi talep edilemez. Şimdi Türkiye'de seçimleri, seçim hukukunu YSK yürütür ve denetler ve onun gözetiminde yapılır seçimler.

Bir mahkemenin hakimi hayır ben buna tedbir koydum. Tedbir kararım da devam ediyor diyor. Ve öylesine bir şey var ki hukuksuzluk var ki biz o tedbir kararına itiraz ediyoruz".

"İLÇE SEÇİM HAKİMİ DE MAZBATAYI VERECEK"

Murat Emir, CHP'nin 45'inci Asliye Hukuk'un verdiği kayyum kararına itirazını mahkemenin incelemediğini açıkladı.

İtirazı incelemek için 'dosyanın kapağı' bile kalkmazken mahkemenin 'kongre durdurulsun' yazısı yazmasına şöyle tepki gösterdi:

"Mahkemenin hakimi dosyanın kapağını kaldırmıyor biliyor musunuz? Niye? Çünkü biz ona itiraz ettiğimizde reddettiği zaman bir üst mahkemeye istinafa yine bozacağız. Çünkü açıkça hukuka aykırılık. O bizim tedbire itiraz talebimizin kapağını kaldırmayan mahkeme alelacele bugün kongre yapılmasın diye valiliğe yazı yazıyor. Şimdi burada burada valilik eğer anayasaya yasalara saygılıysa ve Yüksek Seçim Kurulu kararını herkes gördüyse, herkes biliyorsa orada bu kongre yapılacak.

O kongre yapılacak ve o kongrede ilçe seçim kurulu hakimi denetiminde yapılacak. İlçe seçim kurulu hakimi de seçilecek başkana yani bizim başkanımız Özgür Çelik'e mazbatasını verecek. Çünkü bunu durduracak herhangi bir güç yok"

Emir, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu (HSK) da göreve çağırdı:

"Yani Türkiye'de bir tane Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi bulalım. Bunun üzerinden tüm sistemi alt üst edelim. Bu bu anayasal bir suç artık. Ve bu hakim hakkında hemen HSK'nın harekete geçmesi lazım. "

Öte yandan yerel mahkemenin durdurma talebine karşın CHP, il kongresini yapmaya başladı.