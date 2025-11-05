İsmail Saymaz'dan bomba iddia! "Akın Gürlek İçişleri Bakanlığı için potansiyel aday"

Halk TV'de Ebru Baki'nin Para Siyaset programında konuşan Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin son çıkışlarını ve AKP ile ilişkilerdeki güç dengesini değerlendirdi.

Saymaz’a göre Bahçeli, Cumhur İttifakı içinde belirleyici aktör hâline geldi ve Kıbrıs’tan İmralı sürecine kadar birçok başlıkta istediklerini aldı.

"KAZANAN BAHÇELİ OLDU"

Saymaz, Bahçeli’nin Cumhur İttifakı’na bir kez daha “balans ayarı” yaptığını belirterek şöyle dedi:

“Bahçeli Cumhur İttifakı'na bir kez daha balans ayarı yaptı ve sorun olarak ima ettiği ne varsa büyük ölçüde MHP lehine çözüldü ya da AK Parti o yönde adım attı. Burada bu bilek güreşinde Kıbrıs'ta da Sayın Bahçeli kazanan oldu.”

Kıbrıs konusunda Bahçeli’nin seçim sonuçlarını tanımayıp adanın Türkiye’ye katılması yönündeki görüşünü hatırlatan Saymaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın başlangıçta Erhürman’la temas kuracağını açıklamasının MHP’de rahatsızlık yarattığını söyledi. Ancak süreç sonunda Bahçeli’nin istediği oldu:

“Sayın Cumhurbaşkanı iki gün önce yaptığı açıklamada Kıbrıs'ta iki devletli çözümün altını çizdi.”

Saymaz, terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan'ın komisyon ile görüşmesindeki düğümü de Bahçeli’nin çözdüğünü belirterek şunları ifade etti:

“Sayın Bahçeli de Terörsüz Türkiye sürecinde çok büyük adımlar attı. Bu sürecin bu aşamaya gelmesinde adeta Selahattin Demirtaş'ın kendisine yakıştırdığı ifadeyle kar makinesi gibi rol aldı.”

Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine dair atılan adımlara da dikkat çeken Saymaz, Bahçeli'nin açıklamasına dikkat çekti:

“Fazladan Selahattin Demirtaş'ın, 10 yıldır kapalı olan hücre kapısını açmak üzere teşebbüste bulundu.”

Saymaz, bu sürecin AKP içinde Öcalan adımının tartışıldığını ve kriz yaratabileceğini de vurguladı. Saymaz şunları ifade etti:

“Toplumun bir kesmi ve muhalefetin neredeyse tamamına yakını size şunu diyecek: Apo'nun ayağına, Meclisi Apo'nun ayağına götürdünüz.”

Bahçeli’nin grup toplantısındaki ifadelerine dikkat çeken Saymaz, onun Cumhur İttifakı içinde farklı bir kimlik vurgusu yaptığını belirtti:

“Sayın Bahçeli açıklamasında diyor ki, özellikle ifade etmek isterim ki aynı yerde bulunmak aynı nitelikte olmanın göstergesi değildir. Biz iktidar değiliz ve biz AK Parti ile aynı parti değiliz. Biz MHP'yiz diyor.”

Bahçeli’nin 29 Ekim törenlerinde Anıtkabir’e gitmemesiyle ilgili açıklamasını da yorumlayan Saymaz şöyle dedi:

“Bence kamuoyunu ikna edebilecek bir açıklama değil. Bence asıl gitmeme gerekçesi AK Parti'ye dönük bir sessiz protestoydu. Ama bunu da öyle söyleyecek durumu yok.”

BAHÇELİ'DEN AKP'YE DAVUTOĞLU VE BABACAN MESAJI

Bahçeli’nin Babacan ve Davutoğlu'nun Anıtkabir'e gitmemesinin konuşulmamasına da atıf yaptığını belirten Saymaz, bunun altında AKP içindeki bazı isimlerin MHP’siz bir koalisyon planı yapma arayışının yattığını savundu:

“Devlet Bahçeli haklı. Çünkü AK Parti'nin bu hususta akşam dediğini sabah yuttuğu çok malum. Bunu MHP'siz bir koalisyon yapma çabası olarak görüyor ve burada tepki göstermiş.”

"YERLİKAYA'NIN YERİNE DAVUT GÜL VEYA AKIN GÜRLEK GELEBİLİR"

Saymaz, son emniyet atamalarının ardından başlayan MHP'deki rahatsızlıklara dikkat çekip İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın görevden alınacağı bilgisi geldiğini açıkladı.

Saymaz, Yerlikaya yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün konuşulduğunu aktardı: