İsmail Saymaz: Aziz İhsan Aktaş'ın adamları Beşiktaş Başkanvekili'ni tehdit etmiş

Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Beşiktaş Belediyesi’nde yaşanan yolsuzluk ve alacak krizine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AKTAŞ ADAMLARI ŞİŞMAN'I TEHDİT ETMİŞ"

Saymaz, Beşiktaş Belediye Başkanvekili Rasim Şişman’ın Aziz İhsan Aktaş’ın adamları tarafından tehdit edildiğini söyledi:

"Beşiktaş Belediye Başkanvekili Rasim Şişman'ın Aziz İhsan Aktaş'ın adamları tarafından tehdit edildiği bilgisini vermiştim. Şimdi burada iki yeni bilgiyi daha vereyim. Bu arada bu soruşturma büyüyecek, öyle görünüyor."

15 ŞİRKET İÇİN DOSYA İSTENDİ

Saymaz, savcılığın 21 Ekim 2025’te Beşiktaş Belediyesi’ne yazı göndererek, ilçede faaliyet gösteren 15 şirketle ilgili dosyaları istediğini söyledi. Saymaz, bu adımın, eski belediye başkan yardımcısı Ozan İş'in rüşvet alındığına dair iddialarını araştırmak amacıyla atıldığını belirtti:

“Bir de, işte Beltaş'la ilgili bir reklam ihalelerinin dosyası istenmiş. Beşiktaş bununla ilgili belli ki başka bir dava da açılabilir.”

EV HAPSİNDEYKEN BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NE İCRA BAŞLATTI!

Saymaz, Aktaş’ın geçtiğimiz ağustos ayında 429 bin TL’lik alacağı için Beşiktaş Belediyesi’ne icra işlemi başlattığını aktardı. Ancak daha da çarpıcısı, belediyeden alacaklı olduğu iddia edilen 170 şirkete yazı gönderdiğini söyledi:

“Ya inanılır gibi değil. Aziz İhsan Aktaş'ı belediyenin alacağının olduğu 170 şirketin bilgisini nasıl edinmiş olabilir? Kaç şirketle çalışmış? Yani bu bilgiyi ona kim vermiştir?”

Saymaz, Aktaş’ın ev hapsindeyken bu şirket listesini nasıl bulduğunun sorgulanması gerektiğini belirtti:

“Ev hapsindeyken nasıl olur da Beşiktaş Belediyesi'ne borçlu 170 şirketin listesini bulup her birine yazı yazarak belediye ile ilgili alacaklarını kendisine ödemeleri yönünde tebligatta bulunmuş.”

AKTAŞ'IN 1.2 MİLYAR LİRA ALACAĞI VARMIŞ!

Saymaz, Aktaş’ın belediyeden toplamda 1.2 milyar TL alacaklı olduğunu söyledi. Mevcut Belediye Başkanvekili Rasim Şişman’ın ise bu borcu ödemeyi reddettiğini şöyle aktardı:

“Yargılama süreci sona ersin. Çünkü bu ihalelerle ilgili bir yargılama süreci devam ediyor. Bu ihalelerle ilgili şaibe olduğu iddiası ileri sürülüyor.”

Saymaz, Şişman’ın ifadesine göre, belediyede çalışanlara maaş ödemekte dahi zorlandığını aktardı:

“Ben, çalışanıma maaş ödeyemezken onun borcunu ödeyecek durumda değilim. O doğru diyor. Yargılama bitsin, o ihalelerle ilgili durum netleşsin. Ben ancak o zaman varsa borcum hâlâ, bu durumda öderim diyor.”

İsmail Saymaz 'Casusluk' soruşturmasının arka planını anlattı!

Saymaz, hacizlerin artık rutin hâline geldiğini belirtti:

“O kadar ki yani her Çarşamba belediye binasına haciz geliyormuş. Rasim Şişman Çarşamba günü belediyeden çıkmak zorunda kalıyorum diyor. Yani o boyutta.”

Bu nedenle Şişman’ın yükünün ağır olduğunu vurgulayan Saymaz, CHP’nin kendisine sahip çıkması gerektiğini ifade etti:

İsmail Saymaz: Bayrampaşa'da milli iradeye çöktüler