İmamoğlu'nun diploma davası bugün görülecek: CHP'den yurttaşa çağrı

Ekrem İmamoğlu hakkında 'diploma davası' olarak bilinen yargılamanın üçüncü duruşması bugün yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının iptal edilmesinin ardından açılan ceza davası, 8 Aralık 2025 Pazartesi günü (bugün) Silivri'de görülecek.

CHP’DEN DAVAYA ÇAĞRI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yurttaşa dayanışma çağrısı yaptı.

"Sandıkta kendine güvenmeyenlerin hileleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz!" diyen Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu engellemek için 35 yıllık diplomasını iptal ettiler. Yetmedi, kendisine ve üniversite arkadaşlarına dava açtılar. Toplum vicdanının reddettiği bu davayı yerinde takip etmek için yarın Silivri'deyiz. Türkiye'yi savunmak için orada olacağız! Sandıkta kendine güvenmeyenlerin hileleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz!"

DİPLOMALAR 'YOKLUK' VE 'AÇIK HATA' İDDİASIYLA İPTAL EDİLMİŞTİ

Süreç, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025 tarihli kararıyla başladı. Kurul, Ekrem İmamoğlu da dahil 28 kişinin diplomalarını 'yokluk' ve 'açık hata' iddialarıyla iptal etti. Bu kararın ardından başlatılan savcılık soruşturması sonucu hazırlanan iddianame kabul edildi ve İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İLK DURUŞMA SİLİVRİ'DEKİ CEZAEVİ YERLEŞKESİNDE YAPILDI

Davanın ilk duruşması 12 Eylül 2025'te, normal adliye binası olan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı yerine, Silivri Marmara Cezaevi yerleşkesi içindeki duruşma salonunda gerçekleştirildi.

Bu oturumun sonunda dava 20 Ekim 2025 tarihine ertelendi. Aynı duruşmada İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın Çorlu Cezaevi'nden SEGBİS (Görüntülü Sesli Bilişim Sistemi) ile bağlanmasına izin verildi.

Özgür Çelik'ten İmamoğlu için Silivri'ye davet

DAVAYA BAKAN HÂKİME SÜRGÜN

Dosyaya bakan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Ali Doğan, 20 Ekim sürecinde duruşma salonu tercihi ve SEGBİS kararları nedeniyle iktidara yakın bazı yayın organlarında açıkça ismi yazılarak eleştirilere maruz kaldı.

İmamoğlu’nun diploma davası yarın: Hakimi değiştirilmişti

HEDEF GÖSTERİLEN HAKİM SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 28 Kasım'da yayımladığı mazeret ve yetki kararnamesi ile Hâkim Ali Doğan'ın Kahramanmaraş'a atandığı öğrenildi. Basına yansıyan haberlere göre, Doğan bu atama kararnamesi öncesinde, kendisi hakkındaki söz konusu yayınlarla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Davanın bugünkü duruşması ise yeni atanan hâkim tarafından Silivri'de yürütülecek.