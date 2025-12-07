Özgür Çelik'ten İmamoğlu için Silivri'ye davet

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasının yarınki duruşması için yurttaşı Silivri'ye davet ederek, dayanışma çağrısı yaptı.