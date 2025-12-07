Özgür Çelik'ten İmamoğlu için Silivri'ye davet
Yayınlanma:
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasının yarınki duruşması için yurttaşı Silivri'ye davet ederek, dayanışma çağrısı yaptı.
23 Mart'tan bu yana cezaevinde bulunan seçilmiş Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, diploma davası kapsamında yarın hakim karşısına çıkacak.
Pazartesi günü saat 11.00'de Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde görülecek duruşma için CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yurttaşa dayanışma çağrısı yaptı.
İmamoğlu’nun diploma davası yarın: Hakimi değiştirilmişti
ÖZGÜR ÇELİK'TEN İMAMOĞLU İLE DAYANIŞMA ÇAĞRISI
"Sandıkta kendine güvenmeyenlerin hileleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz!" diyen Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:
- "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu engellemek için 35 yıllık diplomasını iptal ettiler. Yetmedi, kendisine ve üniversite arkadaşlarına dava açtılar. Toplum vicdanının reddettiği bu davayı yerinde takip etmek için yarın Silivri'deyiz. Türkiye'yi savunmak için orada olacağız! Sandıkta kendine güvenmeyenlerin hileleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz!"