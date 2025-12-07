İmamoğlu’nun diploma davası yarın: Hakimi değiştirilmişti

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kamuoyunda 'diploma davası' olarak bilinen yargılamada üçüncü duruşma 8 Aralık 2025 Pazartesi günü (yarın) Silivri’de yapılacak. Mahkeme, 20 Ekim’deki ikinci celsede duruşmayı bu tarihe ertelemişti.

Dava sürecinin başlangıcı, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025’te İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarını 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle iptal ettiğini duyurmasına dayanmıştı. Bu kararın ardından savcılık soruşturması yürütülmüş, hazırlanan iddianame kabul edilerek İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ceza davası açılmıştı.

İLK DURUŞMA SİLİVRİ’YE ALINMIŞTI

İlk celse 12 Eylül 2025’te Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı yerine Silivri Marmara Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda görülmüş, duruşma sonunda dava 20 Ekim’e ertelenmişti. Bu duruşmada İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın Çorlu Cezaevi’nden SEGBİS ile bağlanmasına izin verilmişti.

İKİNCİ CELSEDE SALON TARTIŞMASI VE SEGBİS KARARI

20 Ekim’deki ikinci duruşmada ise salonun önce daha küçük bir alana alınması tartışmalara yol açmış, mahkeme daha sonra salon değişikliğine gitmişti. Aynı celsede savcılığın itirazı üzerine mahkeme, önceki ara kararından dönerek Pehlivan’ın SEGBİS üzerinden duruşmaya katılmasına izin vermemişti. Böylece Pehlivan ikinci celsede duruşmada yer alamamış, bu karar barolar ve hukuk çevrelerinde savunma hakkı tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

HAKİMİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Dosyaya bakan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Ali Doğan, 20 Ekim sürecinde duruşma salonu tercihi ve SEGBİS kararları nedeniyle iktidara yakın bazı mecralarda adı açık şekilde yazılarak eleştirilmişti.

HSK’nın 28 Kasım’da yayımlanan mazeret ve yetki kararnamesiyle Doğan’ın Kahramanmaraş’a atandığı, kararname öncesinde ise söz konusu yayınlarla ilgili suç duyurusunda bulunduğu basına yansımıştı.