İmamoğlu'nun diploma davasında avukatı savunma yapamayacak! Mahkeme kararından döndü

İmamoğlu'nun diploma davasında avukatı savunma yapamayacak! Mahkeme kararından döndü
Yayınlanma:
Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasının ilk duruşmasında, hali hazırda tutuklu olan avukatı Mehmet Pehlivan SEGBİS ise bağlanmıştı. Bugün Silivri'de görülecek 2. duruşmada Pehlivan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısıyla duruşmaya katılamayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 12 Eylül tarihinde 'diploma davasında' ilk kez hakim karşısına çıktı. O duruşmada yargı tarihine geçecek bir gelişme oldu. İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, tutuklu bulunduğu Çorlu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya bağlandı.

Tutuklu avukatı İmamoğlu'nu savunmayı reddetti: Yargı tarihinde bir ilkTutuklu avukatı İmamoğlu'nu savunmayı reddetti: Yargı tarihinde bir ilk

SAVUNMA YAPMAYI REDDETMİŞTİ

Cübbe temin edilemeyen Av. Pehlivan gömleği ile duruşmayı Çorlu Cezaevi'nden not alarak izledi. bu şekilde savunma yapmayı reddeden Pehlivan ve bir sonraki duruşmada salonda olmayı talep etti.

Tutuklu avukatı İmamoğlu'nu savunmayı reddetti: Yargı tarihinde bir ilk

  • "Bu durum müvekkilimin ve benim adil yargılanma hakkımın ihlal edildiğinde gösteriyor. Bu halde nasıl savunma yapabilirim? Bu halde Savunma yapmayı reddediyorum. Bir sonraki celse duruşma salonuna getirilerek savunma imkanımın verilmesini talep ederim."

SAVCI İTİRAZ ETTİ MAHKEME KARARINDAN DÖNDÜ

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre, Savcılık mahkemenin Pehlivan’ın SEGBİS ile duruşmaya bağlanması yönünde kurduğu ara kararına itiraz etti. Savcılığın itirazı ve Pehlivan'ın katılmaması yönündeki talebini kabul eden İstanbul 59. Asliye Ceza hâkimi kararından döndü ve Pehlivan’ın duruşmaya SEGBİS ile bağlanmasına da izin vermedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Türkiye
Vize almak isterken 7 yıllık 'alzheimer' hastası olduğunu öğrendi
Vize almak isterken 7 yıllık 'alzheimer' hastası olduğunu öğrendi
ABD'li eski diplomat Hakan Fidan'ın KAAN ifşasını neden yaptığını açıkladı
ABD'li eski diplomat Hakan Fidan'ın KAAN ifşasını neden yaptığını açıkladı
Turplar hangi heybedeymiş?
Turplar hangi heybedeymiş?