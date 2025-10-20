İmamoğlu'nun diploma davasında avukatı savunma yapamayacak! Mahkeme kararından döndü

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 12 Eylül tarihinde 'diploma davasında' ilk kez hakim karşısına çıktı. O duruşmada yargı tarihine geçecek bir gelişme oldu. İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, tutuklu bulunduğu Çorlu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya bağlandı.

Tutuklu avukatı İmamoğlu'nu savunmayı reddetti: Yargı tarihinde bir ilk

SAVUNMA YAPMAYI REDDETMİŞTİ

Cübbe temin edilemeyen Av. Pehlivan gömleği ile duruşmayı Çorlu Cezaevi'nden not alarak izledi. bu şekilde savunma yapmayı reddeden Pehlivan ve bir sonraki duruşmada salonda olmayı talep etti.

"Bu durum müvekkilimin ve benim adil yargılanma hakkımın ihlal edildiğinde gösteriyor. Bu halde nasıl savunma yapabilirim? Bu halde Savunma yapmayı reddediyorum. Bir sonraki celse duruşma salonuna getirilerek savunma imkanımın verilmesini talep ederim."

SAVCI İTİRAZ ETTİ MAHKEME KARARINDAN DÖNDÜ

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre, Savcılık mahkemenin Pehlivan’ın SEGBİS ile duruşmaya bağlanması yönünde kurduğu ara kararına itiraz etti. Savcılığın itirazı ve Pehlivan'ın katılmaması yönündeki talebini kabul eden İstanbul 59. Asliye Ceza hâkimi kararından döndü ve Pehlivan’ın duruşmaya SEGBİS ile bağlanmasına da izin vermedi.