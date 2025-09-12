Son Dakika | Tutuklu avukatı İmamoğlu'nu savunmayı reddetti: Yargı tarihinde bir ilk

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 'diploma davasında' ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmayı İmamoğlu'nun ailesi, üniversite arkadaşları ve çok sayıda milletvekili ve hukukçu takip ederken duruşmada yargı tarihine geçecek bir gelişme yaşandı.

TUTUKLU AVUKATI İMAMOĞLU'NU SAVUNACAK

Kamuoyunun merakla takip ettiği duruşmada, yargı tarihinde ilk kez, tutuklu bulunan bir avukat müvekkilini savundu. Ekrem İmamoğlu'nun İBB soruşturmasında tutuklanan avukatı Mehmet Pehlivan'ın, müvekkilini savunmasına müsaade edildi.

Çorlu Cezaevi'nde tutuklu bulunan Pehlivan'ın İmamoğlu'nu savunması için SEGBİS üzerinden Silivri ile bağlantı kuruldu.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, tarihe geçecek olayı şu şekilde paylaştı:

"YARGI TARİHİNDE BİR İLK"

"Diploma Davası’na bakan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın duruşmada avukatlık yapmasına izin verdi.

Şu an Silivri Cezaevi ile bağlantı kuruldu, Pehlivan’ın SEGBİS yoluyla duruşmaya katılması bekleniyor.

Bu ilk kez oluyor."

MEHMET PEHLİVAN MAHKEME SALONUNA BAĞLANDI

Avukat Mehmet Pehlivan mahkeme salonuna bağlandı. Avukat Mehmet Can Seyhan'ın mahkeme salonundan aktardığına göre; Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunan avukatı Pehlivan'ı şu sözlerle selamladı:

"Sevgili Avukatım, kıymetli kardeşim Mehmet Pehlivan’ı selamlıyorum. Bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını ve müdafi heyetime katılmasını diliyorum. Bu ayıp derhal giderilmelidir."

Pehlivan'a ithafen Ahmed Arif'in "Öyle yıkma kendini" dizelerini okuyan Ekrem İmamoğlu, "Sevgili Mehmet Kardeşim, Umut millette, umut millette, umut millette. Türkiye kazanacak. Her şey çok güzel olacak" dedi.

Cübbe temin edilemeyen Av. Pehlivan’a Üzerinde Beyaz gömleği ile duruşmayı Çorlu Cezaevi'nden not alarak izlemeye başladı.

Avukat Mehmet Can Seyhan'ın aktardığına göre Pehlivan'ın ilk sözleri şu şekilde:

"Oradaki herkesi, tüm avukatları ve tüm tutsak avukatları saygı ile selamlıyorum. Bir ilk yaşanıyor. Hazır edildim. Cübbem bile yok. Müvekkilimle görüşemiyorum."

"Avukatlar bu görevi hapsedilmek riski ile yapıyor. Benim durumumu görüyorsunuz."

İMAMOĞLU'NU SAVUNMAYI REDDETTİ

"Cübbem yok, müvekkilimle görüşmedim” diyen Pehlivan, bu şekilde savunma yapmayı reddetti. Pehlivan ve bir sonraki duruşmada salonda olmayı talep etti.

Pehlivan şunları söyledi:

"Bu durum müvekkilimin ve benim adil yargılanma hakkımın ihlal edildiğinde gösteriyor. Bu halde nasıl savunma yapabilirim? Bu halde Savunma yapmayı reddediyorum. Bir sonraki celse duruşma salonuna getirilerek savunma imkanımın verilmesini talep ederim."

Mahkeme başkanı Pehlivan'ın talebini değerlendireceklerini söyledi.