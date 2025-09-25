İmamoğlu'nun bilirkişi davası yarın görülecek

Tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’taki açıklamaları nedeniyle “bilirkişi ve tanığı etkilemeye teşebbüs” ile “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” iddiaları ile yarın (26 Eylül) hakim karşısına çıkacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'nun yarınki duruşması için X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Orada olacağız! Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı "bilirkişi davasında" demokrasimizi ve Türkiye'mizi savunmak için buluşuyoruz."

İMAMOĞLU İLK DURUŞMAYA GİTMEMİŞTİ

12 Haziran’da Çağlayan Adliyesi’nde görülmesi planlanan ilk duruşma, mahkeme kararıyla Silivri (Marmara) Cezaevi duruşma salonuna alınmıştı.

Duruşma yerinin değiştirilmesine tepki gösteren İmamoğlu ve avukatları, bu kararı protesto ederek duruşmaya katılmamışlardı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada süreci şu sözlerle eleştirmişti:

“Aldığımız nefese dava açıyorsunuz. Her davanın savcısı aynı, bilirkişisi aynı, hukuksuzluğu aynı. Bunlar da yetmiyor bir gün önce yargılamanın yapılacağı yeri değiştiriyor bana ve avukatlarıma son anda haber veriyorsunuz. Kendimizi savunmamızdan bile korkuyorsunuz. Savunma hakkımızı engelleyen bu keyfi uygulamalarınızı kabul etmiyorum. Bugünkü duruşma usulsüzdür, yargılama esaslarına uygun değildir. Böyle bir sürecin parçası olmayı reddediyorum ve bu nedenle bu duruşmaya katılmayacağım. Bağımsız Türk yargısına ve yargı üyelerine sonuna kadar güveniyorum, ama planlanan bu sürecin bir parçası olmayı reddediyorum.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun 27 Ocak 2025’te Saraçhane’de düzenlediği basın toplantısındaki sözleri gerekçe gösterildi. İddianamede, İmamoğlu’nun açıklamalarıyla “bilirkişi ve yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığı yönünde kamuoyu oluşturmayı amaçladığı” iddia edildi.

Bu açıklamaların kamuoyu baskısı oluşturmayı hedeflediği ve Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasını etkilemeye çalıştığı öne sürüldü.

İmamoğlu, 27 Ocak’taki açıklamasında, CHP’li belediyelere yönelik soruşturmaların merkezinde bulunan bilirkişi S.B. hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu. Beylikdüzü Belediyesi dönemindeki bir ihale nedeniyle açılan davada, S.B.’nin “olmayan raporu varmış gibi mahkemeye sunduğunu” öne sürmüştü.

İmamoğlu, İstanbul’da 8 bin 800 bilirkişi olmasına rağmen dosyalarının sürekli aynı kişiye verilmesini sorgulamış, İETT ve İSPARK dosyalarında da aynı ismin görev aldığını belirtmişti.

Beşiktaş ve Esenyurt soruşturmalarında da üç kişilik bilirkişi heyetinde yer alan S.B.’nin, tek başına imzaladığı raporun geçerli sayıldığını ifade eden İmamoğlu, bu raporun Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına gerekçe yapıldığını iddia etmişti.

