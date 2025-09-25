Meclis açılırken: Özgür Özel hakkındaki fezleke sayısı 31'e ulaştı

1 Ekim 2025'te açılacak olan Meclis'te hazırlıklar sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında TBMM'ye gönderilen fezleke sayısının 31 olduğu ortaya çıktı. Meclis kulislerinde, son haftalarda artan siyasi gerilimle birlikte bu sayının önümüzdeki süreçte yeni şikâyetlerle daha da artabileceği konuşuluyor.

11 FEZLEKENİN 4'Ü ÖZEL'E AİT DOSYA OLARAK GELDİ

Eylül ayı başında Meclis Başkanlığı'na ulaşan 11 fezlekenin 4'ünün Özgür Özel'e ait olduğu duyurulmuştu. Bu fezlekeler Anayasa–Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi. CHP yönetimi bu sürecin siyasi saiklerle işletildiğini dile getirmişti.

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise yaptığı açıklama ile AKP'ye katılan Serap Yazıcı Özbudun'un fezlekelere dair bilgileri tüm başvurularına rağmen kendileri ile paylaşmadığını dile getirmişti.

SUÇLAMALAR: "HAKARET", "TEHDİT" VE "TAHRİK"

Özel'e yöneltilen fezlekelerde öne çıkan başlıklar arasında "Cumhurbaşkanına hakaret", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlisine hakaret" suçlamaları yer aldı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Temmuz ayında da bu iddialar kapsamında Özel hakkında re'sen soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturmaların fezlekeler yoluyla Meclis gündemine taşındığı öğrenildi.

DAHA ÖNCEKİ FEZLEKELERDEN BUGÜNE

CHP lideri Özel hakkında hazırlanan fezlekeler yeni değil. 2020 yılında, dönemin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik açıklamaları nedeniyle de Özgür Özel hakkında fezleke düzenlenmişti. O dosya da Meclis'e ulaştırılmıştı.

Öte yandan Meclis'in açılması ile birlikte fezleke sayısında artış olabileceği de belirtildi.