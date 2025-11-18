İmamoğlu'nu pas geçmişti! Kılıçdaroğlu Silivri'de kimle neden görüştü? Saymaz anlattı

İmamoğlu'nu pas geçmişti! Kılıçdaroğlu Silivri'de kimle neden görüştü? Saymaz anlattı
Yayınlanma:
Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri Cezaevi’nde Gezi davası tutukluları Atalay ve Kahraman’ı, Şükrü Genç ve Zeydan Karalar’ı ziyaret etti. İsmail Saymaz, ziyaretlere ilişkin yorumlarda bulundu.

Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu Silivri (Marmara) Cezaevi’nde Gezi davası tutukluları Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ı, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile Adana Büyükşehir Başkanı Zeydan Karalar’ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu’nun Silivri Cezaevi’nde gerçekleştirdiği ziyaretlerin detaylarını gazeteci İsmail Saymaz şu sözlerle değerlendirdi:

  • “Kılıçdaroğlu Zeydan Karalar'ı, Şükrü Genç'i ve iki Gezi davası sanığını ziyaret etti. Elbette bu ziyaretin bu isimleri tercih etmesinin bir nedeni var. Bu isimlerden ikisini yani işte Tayfun Kahraman'la Can Atalay'ı tercih etmesinin sebebi zaten onların bir davada tutuklu olduklarını düşünüyor. Ve bu nedenle onları zaten ziyaret ediyor.”

Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin tutuklu birçok belediye başkanı varken sadece Genç ve Karalar'ı ziyaret etmesi hakkında şunları ifade etti:

  • “Şükrü Genç ise bu dönemde tutuklanan bir belediye başkanı olmakla beraber yolsuzluk iddiasıyla değil, bir yasa dışı örgüte kaynak aktarımı iddiasıyla tutuklandığı için ve yine Şükrü Genç işte CHP'de belediye başkanlığı yaparken Kılıçdaroğlu'na da yakın bilinen siyasiler arasında bulunduğu için de kendisini ziyaret etmiş olabilir. Zeydan Karalar da elbette CHP içerisindeki çizgi itibariyle Kılıçdaroğlu'na daha yakındır. Ama sadece bu yakınlıktan kaynaklı olduğunu da zannetmiyorum. Kılıçdaroğlu'nun onu ziyaret tercihinin. Aynı zamanda zannedersem işte bu soruşturma dosyaları arasında Zeydan Karalar'la ilgili kanaatinin daha olumlu olduğunu düşünerek gitmiştir. Yani öyle olduğunu tahmin ediyorum.”

Bomba Kılıçdaroğlu iddiası: Geri dönseydi İmamoğlu'nu ihraç edecektiBomba Kılıçdaroğlu iddiası: Geri dönseydi İmamoğlu'nu ihraç edecekti

İMAMOĞLU'NU NEDEN ZİYARET ETMEDİ?

Saymaz, İmamoğlu’nun ziyaret edilmemesiyle ilgili olarak şunları aktardı:

  • “Ben tabii Kılıçdaroğlu'na ulaşamadım ancak ona yakın kimi kişileri aradığımda İmamoğlu ziyareti açısından şöyle söylediler: ‘İmamoğlu'ndan bir davet gelmedi. Zeydan Karalar daha önce üç kez mektup yazdı.’ gibi bir bilgi verdiler. Bilmiyorum bu böyle midir.
  • Bu biraz da tabii Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut genel başkanın yönetimi ve Ekrem İmamoğlu arasındaki mesafenin daha da açıldığını gösteriyor. Hem siyaseten yolların ayrıldığını hem de insani ilişkilerin de artık koptuğunu ya da kopmak üzere olduğunu gösteriyor.”

Saymaz Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Lideri Özgür Özel'in ilk kez genel başkan seçildiği kurultayla ilgili bazı şaibeler olduğuna inandığını belirtti. Saymaz şöyle konuştu:

  • “O anladığım kadarıyla kurultay davasında bir şaibe olduğunu düşünüyor. Kurultay... Son kendisinin kaybettiği kurultayda delegelerin parayla satın alındığını ve bu nedenle işte hançerlendiğine inanıyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

