İmamoğlu’ndan 'TÜYAP Kitap Fuarı' için duygusal mesaj

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan İBB başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Beylikdüzü'nde 13 - 21 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek TÜYAP Kitap Fuarı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KİTAP FUARI’NDA BU YIL OLAMAYACAĞIM"

Sosyal medya platformu X'te Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan İmamoğlu, bu yıl kitap fuarında olamayacak olmanın üzüntüsünü yaşadığını belirtti. İmamoğlu, "En çok beklediğim ve vakit geçirmekten her zaman büyük keyif aldığım TÜYAP Kitap Fuarı’nda bu yıl olamayacağım. Erkenden gidip, uzun uzun yeni çıkan kitaplara bakmaktan, gençlerle sohbet edip, kitap konuşmaktan bu yıl uzak kalacağım. Ama bir kaç kilometre ötede, Silivri’de, kitap kokusu burnuma kadar geldi. Yeni kitap önerilerinizi de alırım" ifadelerini kullandı.