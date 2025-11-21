İmamoğlu'ndan Avrupalı Demokratlar'a birlik olma çağrısı

Avrupalı Demokratlar Birliği'nin kongresi İspanya'nın Bilbao kentinde düzenleniyor. Avrupa'nın pek çok ülkesinden parti liderlerin katıldığı kongreye tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da mektubu okundu.

İMAMOĞLU'NDAN AVRUPALI DEMOKRATLARA BİRLİK OLMA ÇAĞRISI

İmamoğlu, Silivri'den kaleme aldığı ve eşi Dilek İmamoğlu'nun seslendirdiği mektupta Avrupalı liderlere demokrasiye saldırılar karşısında birlik olma çağrısı yaptı.

Pasaportuna tedbir uygulanması sebebiyle Dilek İmamoğlu mektubu uzaktan bağlantı yoluyla okudu.

"ORTAK GELECEĞİMİZ, GÖSTERECEĞİMİZ CESARETE BAĞLIDIR"

İBB iddianamesinin hazırlanmasının ardından 2 bin 357 yıla kadar hapsi istenen İmamoğlu, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ndeki hücresinden kaleme aldığı mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Demokrasiler birlikte hareket ederek hayatta kalır; şehirlerin şehirleri desteklemesi, siyasi ailellerin çoğulculuğu savunması ve vatandaşların hakları için kararlı durması gibi... Bu nedenle Avrupalı demokratlar ile Türkiye'nin demokratik güçleri arasında daha derin bir işbirliğine inanıyorum. Avrupa ve Türkiye'nin ortak değerler üzerinde inşa edilmiş ortak bir gelecekleri olmalıdır. Ve bu ortak geleceğimiz, göstereceğimiz cesarete bağlıdır. Demokrasi saldırıya uğradığında, birlikte mücadele etme cesaretine, halkın sorunlarına kalıcı sorunlar arama cesaretine bağlıdır."

İmamoğlu, cezaevinden yazdığı mektubunu François Bayrou ve Sandro Gozi'ye teşekkür ederek sonlandırdı.