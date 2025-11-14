İmamoğlu'ndan Ahmet Özer'in tahliyesine ilk tepki

İmamoğlu'ndan Ahmet Özer'in tahliyesine ilk tepki
Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tahliyesinin moral verici olduğunu belirtti.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 1 yıl 10 gün kaldığı cezaevinden tahliye edilmesinin moral verici olduğunu ifade etti.

Özer'in bir an önce Esenyurt Belediye Başkanlığı görevine dönmesini beklediğini belirten İmamoğlu, "Ahmet Özer Başkanım; inşallah bir gün huzur ve barış yolunda yürüyecek, yarım kalan kalplerin birleştiği bir Türkiye’ye uyanacağız. Sevgi ve hasretle…" dedi.

AHMET ÖZER 1 YIL 10 GÜN SONRA TAHLİYE OLDU

19 Mart'ta giden süreçte tutuklanan ilk CHP'li Belediye Başkanı olan Ahmet Özer, geçtiğimiz günlerde Ekim 2024'te girdiği Slivri'deki Marmara Cezaevi'nden tahliye oldu.

Özer, tahliye olduktan sonra yaptığı ilk açıklamada "Yüreğimin yarısı içeride kaldı" ifadelerini kullandı. CHP'nin Çarşamba günü düzenlediği Sultanbeyli mitingine de katılan Özer, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği sürece değinerek “Ülkenin yarısını dışlamakla barışı nasıl getireceğiz?" demişti.

İMAMOĞLU'NDAN ÖZER'İN TAHLİYESİNE İLK TEPKİ

Mart ayından bu yana tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu da Ahmet Özer'in tahliye olması ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Hakkında iki kez erişim engeli kararı verilen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı açıklamada İmamoğlu şunlara yer verdi:

  • "Sevgili Ahmet Özer başkanımızın, değerli hocam ve dostumun bu fırtınalı günlerde tahliye edilmesi moral ve inancımızı çok büyüttü. Silivri’deki duruşu, cesareti, kararlılığı ve ortaya koyduğu bilgeliği hepimiz için çok değerliydi. Bir an evvel Esenyurt’taki görevinin başına dönmesini diliyorum. Kendisinin Türkiye’ye çok büyük faydalar sunacak çalışmaları olacağına eminim.
  • "Başkanımızın sözlerinin herkesin kulağında çınlaması gerekir: “Ülkenin yarısını dışlamakla barışı nasıl getireceğiz?” Ahmet Özer Başkanım; inşallah bir gün huzur ve barış yolunda yürüyecek, yarım kalan kalplerin birleştiği bir Türkiye’ye uyanacağız. Sevgi ve hasretle…"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

