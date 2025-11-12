İmamoğlu'na 2 bin 352 yıl ceza istenmesi dünya basınında yankı buldu: 'Erdoğan'ın en büyük siyasi rakibi'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında yer aldığı 105 kişinin tutuklu bulunduğu, İBB'ye yönelik soruşturmasını tamamladı.

İBB'ye yönelik iddianame dün iddianameyi açıklandı. 3 bin 700 sayfayı aşan, 402 kişinin sanık olarak yer aldığı iddianamede İmamoğlu hakkında 828 ila 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

T24'ün yaptığı derlemeye göre; 19 Mart'ta İmamoğlu'nun gözaltına alınıp 23 Mart'ta tutuklanmasıyla başlayan süreç, dünya basınında da yankı buluyor. İBB iddianamesi dünya gazetelerinin sayfalarında "2 bin yıllık hapis cezası talebi" üzerinden görüldü. Gazetelerde, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "en büyük siyasi rakibi" olduğuna dikkat çekildi.

NEW YORK TİMES: ERDOĞAN'IN EN BÜYÜK SİYASİ RAKİBİ İÇİN 2000 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

ABD merkezli The New York Times gazetesi, "Türkiye, Erdoğan'ın en büyük siyasi rakibi için 2000 yıl hapis cezası istiyor" başlıklı haberinde iddianamenin davada önemli bir tırmanışa işaret ettiği vurgulandı.

İddianamede, "İmamoğlu örgütünün" İstanbul'u "bir ahtapotun kolları gibi" sardığı ifadelerine vurgu yapıldı. Ahtapot ifadesinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kullanılan bir ifade olduğu da hatırlatıldı.

FİNANCİAL TİMES: ADAY OLMASI ENGELLENEBİLİR

Britanya merkezli The Financial Times, iddianamenin ardından yaptığı haberde bu gelişmenin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlıca rakibinin bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmasının engellenebileceği ihtimalini" gündeme getirdiğini kaleme aldı.

Türkiye'de bin yılı aşan ceza taleplerinin nadir görüldüğünün altı çizilen haberde iddianamenin ardından borsada düşüş yaşandığına dikkat çekildi.



EURONEWS: BASKI KAMPANYASININ PARÇASI

Fransa merkezli Euronews, iddianame ve 19 Mart'tan bu yana devam eden hukuki baskının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Eleştirmenler, bu davaları, ana muhalefet partisi CHP, diğer belediye başkanları ve yetkililere karşı açılan davalarla birlikte, geçen yılki yerel seçimlerdeki güçlü performansın ardından başlatılan daha geniş çaplı bir baskı kampanyasının parçası olarak görüyorlar."



FRANCE24: DEMOKRATİK SÜRECE MÜDAHALE

Yine Fransa merkezli başka bir yayın kuruluşu France24 ise iddianamenin "Türkiye'nin siyasi ortamını daha da kutuplaştırabileceğini, yargı bağımsızlığı konusundaki endişeleri artırabileceğini ve muhalefetin demokratik sürece devletin müdahale ettiği yönündeki iddialarını güçlendirebileceğini" belirtti.

DW: ERDOĞAN'IN AÇIK SÖZLÜ BİR ELEŞTİRMENİ

Almanya merkezli DW, "Ekrem İmamoğlu, toplamda 2 bin 353 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği yaklaşık 150 suçlamayla karşı karşıya. Türkiye'nin en büyük şehrinin belediye başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık sözlü bir eleştirmeni" diye yazdı.

Hükümetin "yargının bağımsız olduğunu ve tüm soruşturmaların yalnızca yolsuzluk veya diğer suçları ortaya çıkarmayı amaçladığını" söylediğini yazan DW, buna karşılık sürecin eleştirenlerin süreci "partisinin geçen yılki yerel seçimlerde gösterdiği güçlü performansın ardından İmamoğlu'nu kenara itme çabasının bir parçası" olarak gördüğünü vurguladı.