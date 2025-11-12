İmamoğlu saat verdi: Tüm İstanbulluları davet etti

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri 69’uncu kez düzenleniyor. Genel Başkan Özgür Özel’in katılacağı buluşmanın adresi bu kez Sultanbeyli olacak. CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda mitinge katılım çağrısında bulundu.