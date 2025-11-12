İmamoğlu saat verdi: Tüm İstanbulluları davet etti

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri 69’uncu kez düzenleniyor. Genel Başkan Özgür Özel’in katılacağı buluşmanın adresi bu kez Sultanbeyli olacak. CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda mitinge katılım çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart sabahı tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmesiyle CHP 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri düzenlemeye başlamıştı. Mart ayından bu yana 69'uncu kez gerçekleştirilecek olan mitingin yeni adresi Sultanbeyli oldu.

İBB İddianamesinin açıklandığı dakikalarda Özgür Özel'den İmamoğlu'na sahip çıkın çağrısıİBB İddianamesinin açıklandığı dakikalarda Özgür Özel'den İmamoğlu'na sahip çıkın çağrısı

İMAMOĞLU'DAN DAVET

İmamoğlu, kişisel sosyal medya hesabının kapatılmasının ardından paylaşımlarını sürdürdüğü Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adlı X hesabından yaptığı açıklamada mitinge katılım çağrısında bulundu. İmamoğlu'nun paylaşımında "Merhaba Sultanbeyli! Genel Başkanımız Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleşecek 'Millet iradesine sahip çıkıyor' buluşmasına tüm hemşehrilerimi davet ediyorum. 12 Kasım Çarşamba, 19.30 Sultanbeyli Kent Meydanı" ifadeleri yer aldı.

