İmamoğlu 'Parmak sallayan anlayış gidecek' diyerek yeni adrese çağırdı
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çarşamba günü Küçükçekmece'de yapılacak 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine yurttaşları davet etti.
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu, 1 Ekim'de saat 20.30'da yapılacak mitinge yurttaşları Cumhurbaşkanlağını Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımla davet ederken şu ifadeleri kullandı:
- "Vatandaşa parmak sallayan devlet anlayışı gidecek; şefkatle, vicdanla, ahlakla, tevazuyla yöneten akıl gelecek. Küçükçekmece’de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya tüm hemşehrilerimi davet ediyorum."
CHP'NİN YENİ MİTİNG ADRESİ KÜÇÜKÇEKMECE
CHP 1 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı'nda 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu sürecinde 58'inci kez düzenlenecek mitinge yoğun katılım bekleniyor.