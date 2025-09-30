CHP üçüncü kez kampa girecek

CHP yeni yasama yılı için düzenleyeceği milletvekili kampına hazırlandı. 3 Ekim Cuma akşamı Bolu’da “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi sonrasında Bolu Abant’ta 5 Ekim' kadar kampa girecek CHP'li vekiller, partinin yol haritası ve kasım ayında yapılması planlanan 39. Olağan Kurultay'ı konuşacak.

CHP ÜÇÜNCÜ KEZ KAMPA GİRECEK

CHP grubunun her yasama yılının başında yaptığı milletvekili kampı, bu yıl üçüncü kez Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanıyor. CHP’nin kampı, 3-4-5 Ekim’de, Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Abant’ta bir otelde yapılacak. CHP Lideri Özel ve milletvekilleri, 3 Ekim Cuma günü, Bolu’ya giderek kampın yapılacağı otele yerleşecek. Program, 4 Ekim Cumartesi günü başlayacak.

Kampın gündeminde 2025-2026 yasama yılı boyunca milletvekillerinin ve partinin yol haritası, kasım ayında yapılması planlanan 39. Olağan Kurultay olacak.

CHP’li belediyelere yönelik olarak düzenlenen operasyonlar, partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun ve diğer belediye başkanlarının tutukluluğu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) yönelik olarak yürütülen konser soruşturması, ilçe ve il mitingleri, TBMM’de faaliyet yürüten Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları ile 2026 yılı bütçesi de kamptaki gündem maddeleri arasında yer alıyor.

ÖNCE MİTİNG SONRA KAMP

CHP’nin Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta sonu farklı bir ilde düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu haftaki adresi de kampın yapılacağı Bolu olacak. Buna göre, kamptan önce 3 Ekim Cuma günü düzenlenecek olan miting, saat 18.00’de Kent Meydanı’nda yapılacak. CHP Lideri Özel, 59. mitingde Bolulu vatandaşlarla bir araya gelecek.