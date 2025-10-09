İmamoğlu: İktidarın samimiyetinin ölçüsü, Sayın Demirtaş’ın özgürlüğünde düğümlenmekte

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'nin, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin hamlesi üzerinden iktidarın "İmralı süreci" tutumunu eleştirdi.

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ikinci dairesi tarafından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilen ihlal kararına itiraz etti.

Bir yandan "İmralı süreci" ile Kürt sorununu çözme iddiasında olan iktidarın Demirtaş ile ilgili bu hamlesi tepki çekmişti.

Ekrem İmamoğlu'ndan da konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

"SAMİMİYETİN ÖLÇÜSÜ DEMİRTAŞIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE"

İmamoğlu, X'teki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı açıklamada "AİHM’in Selahattin Demirtaş hakkındaki bağlayıcı kararını uygulamak yerine önceki gün yapılan itiraz, “Terörsüz ve Demokratik Türkiye” yolunda filizlenen umutlara gölge düşürmüştür." dedi.

Söz konusu adımla milyonlarca yurttaşın beklentisinin yok sayıldığına dikkati çeken İmamoğlu "Sayın Demirtaş’ın tutukluluğunun devamı, Kürt meselesinin çözülme yoluna girmesinin ve silahlar yerine siyasetin güçlenmesinin önünde büyük bir engeldir. İktidarın samimiyetinin ölçüsü, Sayın Demirtaş’ın özgürlüğünde düğümlenmektedir." dedi.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN YANINDAYIZ"

"Selahattin Demirtaş’ın ve demokrasiyi savunan herkesin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz." diyen İmamoğlu açıklamasını şöyle noktaladı:

"İnanıyoruz ki, ülkemiz milletin iradesi ve mücadelesiyle huzurlu günlere kavuşacak. Türkiye, siyasetçilerin cezaevinde olduğu bir ülke olmayacak."

NE OLMUŞTU?

Türkiye, dosyanın AİHM'in Büyük Dairesi'nde yeniden ele alınması talebinde bulundu. AİHM, 8 Temmuz 2025'te açıkladığı kararında, Demirtaş'ın Kobani Davası bağlamında tekrar tutuklanmasını "hukuki açıdan sorunlu" bulmuştu. Türkiye'nin karara itiraz etmesi için son gün 8 Ekim idi.

İtirazın ardından dosya nihai karar için Büyük Daire'ye gidecek.

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ikinci dairesinin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal kararına itiraz etti.

AİHM’İN KARARI NEYDİ?

AİHM, 8 Temmuz 2025’te açıkladığı kararında, Demirtaş’ın Kobani Davası kapsamında yeniden tutuklanmasını "hukuki açıdan sorunlu" bulmuştu. Mahkeme, iç hukuk makamlarının tutuklamaya alternatif tedbirleri değerlendirmediğini ve tutuklama gerekçelerinin yeterli olmadığını vurgulamıştı.

Türkiye’nin karara itiraz süresi 8 Ekim’de sona erdi ve itirazın ardından dosya nihai karar için Büyük Daire’ye gönderilecek.

AİHM’İN DEMİRTAŞ KARARLARI

AİHM, Demirtaş’ın 2017’deki başvurusunu 20 Kasım 2018’de karara bağlamıştı. Mahkeme, tutukluluğun siyasi amaçlarla gerçekleştirildiği sonucuna varmış, Türkiye’nin bazı AİHS maddelerini ihlal ettiğini tespit etmişti.

Mahkeme, Türkiye’nin 10. ve 34. maddeler dışındaki ihlaller için Demirtaş’a mahkeme masrafları dahil 60 bin 400 euro ödemesini hükmetmişti. Bu karar, itiraz üzerine Büyük Daire’ye taşınmış ve 22 Aralık 2020’de Türkiye’nin ihlal ettiği sonucunu teyit etmişti.

2025 KARARI VE İTİRAZ

Demirtaş’ın tutukluluk haliyle ilgili yeni başvuru 2 Mart 2020’de AİHM gündemine geldi. 8 Temmuz 2025’te açıklanan kararda, Kobani Davası bağlamında yeniden tutuklanmasının hukuki açıdan sorunlu olduğu belirtildi. Mahkeme, iç hukuk yollarının tutuklamaya alternatifleri değerlendirmediğine dikkat çekti ve başvuru sahibinin siyasi faaliyetlerini engellemenin asıl amaç olduğunu vurguladı.

AİHM, Türkiye’nin mahkeme masrafları dahil 55 bin 745 Euro tazminat ödemesine karar verdi. Türkiye’nin itirazı için son gün 8 Ekim 2025’ti.