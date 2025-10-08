DEM'liler Demirtaş için bakanlığa yürüdü: AKP IŞİD'in yapmadığını yapmaya yemin etmiştir
Haftanın en önemli konularından birisi olan Selahattin Demirtaş hakkında verilen AİHM kararına Adalet Bakanlığı tarafından itiraz edilmesine tepkiler gelmeye devam ediyor. Yeni yasama yılının açılması ile DEM'li vekiller Meclis'ten Adalet Bakanlığı binasına yürüdü.
Son dakika | Bakanlık AİHM kararına itiraz etmişti: Demirtaş'ın avukatından kritik açıklama!
"DEMİRTAŞ, YÜKSEKDAĞ VE ARKADAŞLARI TUTSAKTIR"
DEM'li Grup Başkanvekilleri ve Milletvekilleri bakanlığa yaptığı yürüyüşün ardından basın açıklamasında bulundu. DEM'li Grupbaşkanvekili Koçyiğit, burada yaptığı açıklamada Demirtaş ve Yüksekdağ'ın cezaevinde tutsak olduğunu belirtti:
"Kobani kumpas davasında yıllardır haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulan arkadaşlarımız var. Sayın Demirtaş ve Sayın Yüksekdağ ve diğer tüm arkadaşlarımız, yıllardır bir siyasi davanın sonucu olarak cezaevinde tutsak tutuluyorlar. Bunu sadece biz söylemiyoruz.
Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin bütün temel ilkelerini ihlal eden bir dava olduğunu bizzat AİHM üç defa üst üste söyledi. Ama bakanlık ve hükümet, AİHM kararlarını uygulamak yerine, uluslararası evrensel haktan, hukuktan doğan arkadaşlarımızın özgürlüklerini sağlamak yerine yasayı dolaşmak, zaman kazanmak, hukuksal ayak oyunları ile sanki ortada bir hukuk varmış gibi bir manipülasyon yapmaya çalışıyor.
Dün Adalet Bakanlığı, Strazburg’da AİHM’in üçüncü defa Demirtaş hakkında aldığı karara itiraz etti. Şimdi ne diyorlar? Yani üçüncü karar mahkemeye sunulduğunda karar kesinleşmedi diye tahliyesini engellediler. Oysa eğer gerçekten kesinleşmiş bir karar bekleniyorsa, AİHM’in Büyük Daire tarafından kesinleşmiş iki kararı var"
Koçyiğit, konuşmasının devamında iktidarın bir yanda barış dediğini öte yandan Demirtaş, Yüksekdağ ve arkadaşlarının cezaevinde olmasının toplumsal faydasının olmadığını öne sürdü:
"Halkımız bize, ‘Hem barış diyorlar, hem demokrasi diyorlar hem de Demirtaş ile Yüksekdağ’ı ve Kobani Kumpas Davası’ndaki arkadaşlarımızı cezaevinde tutuyorlar. Bu barış nasıl olacak? Toplumun sürece güveni böyle mi tesis edilebilir? Bu ülke, bu hukuksuzluklarla yargıyı dolanarak çıkabilir mi?
Bu ülke kendi barışını ararken Sayın Demirtaş’ı, Sayın Yüksekdağ’ı cezaevinde tutmanın nasıl bir toplumsal faydası var?’ diyor. Biz de bu soruyu bizzat hükümete sormak istiyoruz. Yapılan, hukuksuzlukta ısrardır. Artık ortada çok açık bir hakikat var. O da IŞİD'in yapamadığını AKP Kobani kumpas davasıyla yapmaya yemin etmiştir."
"BU YAPILANLARIN SÜRECE DE ETKİLERİ VAR"
Koçyiğit, Adalet Bakanlığı'na yaptığı çağrıda evrensel ilkelere geri dönülmesini, yapılanların sürece de etkileri olduğunu söyledi:
"Hukuksuzluktan geri dönün, evrensel ilkelere geri dönün. AİHM kararlarını uygulayın. Daha fazla toplumun güvensizliğini pekiştirmeyin. Bütün bu yaptıklarınızı toplum görüyor, kaydediyor. Bütün bu yaptıklarınızın sürece de etkileri var. Bunu görmezden gelen anlayışla ilerleme kaydetmemiz mümkün değildir. Bugün barışın da demokrasinin de haksız hukuksuz tutuklamaların son bulmasıdır"
Kaynak:ANKA Haber Ajansı