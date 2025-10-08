DEM'liler Demirtaş için bakanlığa yürüdü: AKP IŞİD'in yapmadığını yapmaya yemin etmiştir

Haftanın en önemli konularından birisi olan Selahattin Demirtaş hakkında verilen AİHM kararına Adalet Bakanlığı tarafından itiraz edilmesine tepkiler gelmeye devam ediyor. Yeni yasama yılının açılması ile DEM'li vekiller Meclis'ten Adalet Bakanlığı binasına yürüdü.

Son dakika | Bakanlık AİHM kararına itiraz etmişti: Demirtaş'ın avukatından kritik açıklama!

DEM'li Grup Başkanvekilleri ve Milletvekilleri bakanlığa yaptığı yürüyüşün ardından basın açıklamasında bulundu. DEM'li Grupbaşkanvekili Koçyiğit, burada yaptığı açıklamada Demirtaş ve Yüksekdağ'ın cezaevinde tutsak olduğunu belirtti:

"Kobani kumpas davasında yıllardır haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulan arkadaşlarımız var. Sayın Demirtaş ve Sayın Yüksekdağ ve diğer tüm arkadaşlarımız, yıllardır bir siyasi davanın sonucu olarak cezaevinde tutsak tutuluyorlar. Bunu sadece biz söylemiyoruz.

Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin bütün temel ilkelerini ihlal eden bir dava olduğunu bizzat AİHM üç defa üst üste söyledi. Ama bakanlık ve hükümet, AİHM kararlarını uygulamak yerine, uluslararası evrensel haktan, hukuktan doğan arkadaşlarımızın özgürlüklerini sağlamak yerine yasayı dolaşmak, zaman kazanmak, hukuksal ayak oyunları ile sanki ortada bir hukuk varmış gibi bir manipülasyon yapmaya çalışıyor.

Dün Adalet Bakanlığı, Strazburg’da AİHM’in üçüncü defa Demirtaş hakkında aldığı karara itiraz etti. Şimdi ne diyorlar? Yani üçüncü karar mahkemeye sunulduğunda karar kesinleşmedi diye tahliyesini engellediler. Oysa eğer gerçekten kesinleşmiş bir karar bekleniyorsa, AİHM’in Büyük Daire tarafından kesinleşmiş iki kararı var"