Son dakika | Bakanlık AİHM kararına itiraz etmişti: Demirtaş'ın avukatından kritik açıklama!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ikinci ihlal ve tahliye kararına Adalet Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan itiraz ile Demirtaş'ın tahliye olmasının önünün kapandığı yorumları yapılmıştı.

Son Dakika | Türkiye'den AİHM'e yeni Demirtaş başvurusu: Karar Büyük Daire'de ele alınsın

AVUKATINDAN KRİTİK AÇIKLAMA

Bu gelişmenin ardından bugün Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman X hesabından yeni bir açıklama yaptı. Karaman'ın yaptığı açıklamada, hükümetin bu karara itirazının karara uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığı, Demirtaş ve arkadaşlarının tahliyesi için yapılan başvurunun hala İstinaf Dairesinde incelendiği kaydedildi.

Demirtaş'ın avukatı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Hükümetin AİHM kararına itiraz etmiş olması, karara uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor. Sn. Demirtaş ve arkadaşlarının tahliyesi için yaptığımız başvuru halen İstinaf Dairesinin incelemesinde bulunmaktadır. Hukuka dönüş, her zaman mümkündür. Neden hemen şimdi olmasın..