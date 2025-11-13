'İmamoğlu gasp etti' demişti: Yıkılan dükkanı 'kaçak' çıktı

'İmamoğlu gasp etti' demişti: Yıkılan dükkanı 'kaçak' çıktı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “örgüt lideri” olarak suçlandığı ve 402 kişinin şüpheli sıfatıyla yer aldığı İstanbul iddianamesi mahkemeye sunuldu. Suçlamalara yanıt vermek için kurulan “İstanbul İddianamesi” sitesinde, Balıkçı Kenan’ın iddialarına ilişkin “kaçak işyeri” savunması yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “örgüt lideri” olarak tanımlandığı, 3 bin 700 sayfayı aşan iddianamede 105’i tutuklu olmak üzere 402 kişi “şüpheli” sıfatıyla yer aldı. İddiaların mahkemeye sunulmasının ardından “İstanbul İddianamesi” adında bir internet sitesi kuruldu. İnternet sitesinde iddianamedeki suçlamalara yanıtlar veriliyor.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde 11 tane dükkanını gasp ettiğini iddia eden Balıkçı Kenan olarak bilinen Kenan Balcı, "Eli çok uzun, maşası çok. 11 tane dükkanımın vergi levhası çalışırken, işçileri çalışırken elimden gasp etti, mahkeme devam ediyor” dedi.

O İDDİAYA YANIT VERİLDİ

İddialara “İstanbul İddianamesi” isimli internet sitesinden yanıt verildi. Yapılan açıklamada, "Kenan Balcı rüşvet iddiasında bulundu ancak gerçek bambaşkaydı. Balcı’nın kendi mülkiyetinde bulunmayan yeşil alana alana kaçak işyeri yaptığı ortaya çıktı. Bu kaçak işletme, Beylikdüzü Belediyesi tarafından 2021 yılında yıkıldı. Gerekçe, belediye alanını izinsiz işgal etmesiydi. Balcı o günden beri televizyon kanallarına çıkarak iddialarda bulunuyor. Taraflar arasında o dönemden beri devam eden davalar var. Bu husumet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmada yeni bir başlıkmış gibi gündeme taşındı. Balcı, İBB soruşturmasında tanık olarak kullanıldı" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

