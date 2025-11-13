İddianame Şamil Tayyar'ı bile tatmin etmedi: Hem uzun hem siyasi buldu

Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye sunulan İBB iddianamesinde 4 bin sayfalık, 15 gizli tanıklı ve siyasi değerlendirmelerin yapılması muhalefetin tepki vermesine neden oldu. Muhalefetin tatmin olmadığı iddianame Şamil Tayyar'ı da tatmin etmedi. Tayyar iddianamenin hem çok uzun hem de siyasi olduğunu söyledi.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak”, “veri sızdırmak” ve “kamu zararı” gibi suçlamalarla 3.900 sayfalık iddianame hazırlandı. Savcılığa göre İmamoğlu'nun amaçlarından biri, CHP’yi ele geçirip cumhurbaşkanlığına aday olmaktı. 402 kişi suçlandı, İmamoğlu için 2.352 yıla kadar hapis istendi. 15 gizli tanıklı iddianamenin hazırlanmasının ardından CHP Lideri Özel dün İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Başsavcı Akın Gürlek'e teşekkür eden Özel, istese kendisinin bile bu soruşturmanın/sürecin bu denli siyasi olduğunu bu kadar anlatamayacağını belirtti. Öte yandan İmamoğlu iddianame tepkisinde Meclis'e seslendi ve uygun yasanın çıkarılıp duruşmaların TRT'den verilmesini dile getirdi.

Son Dakika | Özgür Özel: İddianame tel tel dökülüyorSon Dakika | Özgür Özel: İddianame tel tel dökülüyor

MUHALEFETİ TATMİN ETMEMİŞTİ: TAYYAR DA TATMİN OLMADI

Hayli uzun olan iddianamenin okunup kapsamlı değerlendirmelerin yapılacağını ifade eden CHP kurmayları yaptıkları ön incelemelerden çıkan sonuçları da halk ile paylaşmaya devam ediyor. Öte yandan AKP'li isimlerin de iddianame hakkında yorumları gelmeye devam ediyor. Bunlardan birisi de Şamil Tayyar oldu.

ekran-goruntusu-2025-11-13-092950.png

Katıldığı yayında iddianame hakkında değerlendirmelerde bulunan Tayyar ezber bozdu. Tayyar'a göre iddianame hem çok uzun hem de siyasi değerlendirmeler var. Fuat Uğur'un da araya girdiği değerlendirmelere göre bu iddianame bir hap şeklinde ve daha kısa tutularak, siyasi değerlendirmelerden ırak şekilde yazılabilirdi.

Tayyar'ın yorumları şu şekilde oldu:

Şamil Tayyar:

  • Çok uzun buldum mesela 4000 sayfaya gerek yok. Mesela 900 sayfa, 800 sayfa, bilemedim 1000 sayfada bu özetlenebilirdi diye. Çünkü iddianamenin kendisi aslında tek başına bir metin değil. Yani bunun ekleri var, vesairesi var falan.

Fuat Uğur:

  • Tasnif edilebilirdi.

Şamil Tayyar:

  • Burada uzatılarak hani bir iddianameye ağırlık verilmiş ama bu bize daha yorucu hale getirilmiş ve iddianameyi okunur olmaktan çıkarabilir. Aslında hap gibi mesela önceki iddianame ile ilgili daha pozitif ifadeler kullanmıştık. Ona yakın bir şey olabilirdi. Mesela o kaç? 600 küsur sayfaydı. Yani bu da 1000 sayfa civarında mesela olabilirdi.
  • Fakat arada bu çaba bir siyasetle ilişkilendiriliyor. İşte CHP'yi ele geçirme, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yol alma vesaire. Şimdi niyet bu olabilir. Ama iddianamede keşke siyaseten polemik konusu olabilecek bu ifadelerden kaçınılsa. Adam hırsızlık yapmışsa hırsızlık yapmıştı bitti. Şunu çaldı, bunu aldı, bunu verdi, bunu götürdü. Bitti. Bunu aldı, işte Bodrum'da yazlık alacaktı. İşte İstanbul'da bilmem ne yapacaktı gibi bir niye okumaya gerek yok.

Fuat Uğur:

  • Burada şu yok mu? Bu suç gelirleriyle yapılan ihale yolsuzlukları, rüşvet ve irtikap gelirleriyle aslında CHP kurultayının da bu paralarla satın alma yoluna gittikleri için böyle bir ifade yer almış olabilir mi?

Şamil Tayyar:

  • Ya olabilir kuşkusuz zaten bununla ilgili ayrı bir dava konusu oldu. Ama şunu bilemezsiniz. Yani Ali Noğlu'ndan rüşvet isterken o parayı Cumhurbaşkanlığı seçimine kendine hazırlamak için ya da CHP'yi ele geçirmek... O ilişkilendirmeyi hukuken yapmanız çok zor yani.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye
Yargının AKP tarifesi! Partiye göre muamele ortaya çıktı
Yargının AKP tarifesi! Partiye göre muamele ortaya çıktı
Alev alev yanıyoruz!
Alev alev yanıyoruz!