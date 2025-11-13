İddianame Şamil Tayyar'ı bile tatmin etmedi: Hem uzun hem siyasi buldu

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak”, “veri sızdırmak” ve “kamu zararı” gibi suçlamalarla 3.900 sayfalık iddianame hazırlandı. Savcılığa göre İmamoğlu'nun amaçlarından biri, CHP’yi ele geçirip cumhurbaşkanlığına aday olmaktı. 402 kişi suçlandı, İmamoğlu için 2.352 yıla kadar hapis istendi. 15 gizli tanıklı iddianamenin hazırlanmasının ardından CHP Lideri Özel dün İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Başsavcı Akın Gürlek'e teşekkür eden Özel, istese kendisinin bile bu soruşturmanın/sürecin bu denli siyasi olduğunu bu kadar anlatamayacağını belirtti. Öte yandan İmamoğlu iddianame tepkisinde Meclis'e seslendi ve uygun yasanın çıkarılıp duruşmaların TRT'den verilmesini dile getirdi.

Son Dakika | Özgür Özel: İddianame tel tel dökülüyor

MUHALEFETİ TATMİN ETMEMİŞTİ: TAYYAR DA TATMİN OLMADI

Hayli uzun olan iddianamenin okunup kapsamlı değerlendirmelerin yapılacağını ifade eden CHP kurmayları yaptıkları ön incelemelerden çıkan sonuçları da halk ile paylaşmaya devam ediyor. Öte yandan AKP'li isimlerin de iddianame hakkında yorumları gelmeye devam ediyor. Bunlardan birisi de Şamil Tayyar oldu.

Katıldığı yayında iddianame hakkında değerlendirmelerde bulunan Tayyar ezber bozdu. Tayyar'a göre iddianame hem çok uzun hem de siyasi değerlendirmeler var. Fuat Uğur'un da araya girdiği değerlendirmelere göre bu iddianame bir hap şeklinde ve daha kısa tutularak, siyasi değerlendirmelerden ırak şekilde yazılabilirdi.

Tayyar'ın yorumları şu şekilde oldu:

Şamil Tayyar:

Çok uzun buldum mesela 4000 sayfaya gerek yok. Mesela 900 sayfa, 800 sayfa, bilemedim 1000 sayfada bu özetlenebilirdi diye. Çünkü iddianamenin kendisi aslında tek başına bir metin değil. Yani bunun ekleri var, vesairesi var falan.

Fuat Uğur:

Tasnif edilebilirdi.

Şamil Tayyar:

Burada uzatılarak hani bir iddianameye ağırlık verilmiş ama bu bize daha yorucu hale getirilmiş ve iddianameyi okunur olmaktan çıkarabilir. Aslında hap gibi mesela önceki iddianame ile ilgili daha pozitif ifadeler kullanmıştık. Ona yakın bir şey olabilirdi. Mesela o kaç? 600 küsur sayfaydı. Yani bu da 1000 sayfa civarında mesela olabilirdi.

Fakat arada bu çaba bir siyasetle ilişkilendiriliyor. İşte CHP'yi ele geçirme, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yol alma vesaire. Şimdi niyet bu olabilir. Ama iddianamede keşke siyaseten polemik konusu olabilecek bu ifadelerden kaçınılsa. Adam hırsızlık yapmışsa hırsızlık yapmıştı bitti. Şunu çaldı, bunu aldı, bunu verdi, bunu götürdü. Bitti. Bunu aldı, işte Bodrum'da yazlık alacaktı. İşte İstanbul'da bilmem ne yapacaktı gibi bir niye okumaya gerek yok.

Fuat Uğur:

Burada şu yok mu? Bu suç gelirleriyle yapılan ihale yolsuzlukları, rüşvet ve irtikap gelirleriyle aslında CHP kurultayının da bu paralarla satın alma yoluna gittikleri için böyle bir ifade yer almış olabilir mi?

Şamil Tayyar: