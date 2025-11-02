İmamoğlu: Bu akıl devletimize Fetret Devri’ni yaşatıyor

Yayınlanma:
İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu, "Salonlardan ve saraylardan çıkamayan bu akıl devletimize ve milletimize Fetret Devri’ni yaşatıyor" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL’UN İÇME SUYU BARAJINI BİR İMZAYLA İPTAL EDEN BU ANLAYIŞ, ŞEHRİMİZİ KATLEDİYOR"

İmamoğlu, "Saraylardan çıkamayan bu akıl devletimize ve milletimize Fetret Devri’ni yaşatıyor" ifadelerini kullandığı paylaşımda, "İstanbul’u betona boğan, yeşil alanları ranta kurban eden, askeri ve tarım alanlarını imara açan ve en acısı İstanbul’un içme suyu barajını bir imzayla iptal eden bu anlayış, şehrimizi katlediyor" dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Ülkemizi yönetenlerin dilinden sürekli olarak iftira, kin ve nefret cümleleri duymak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına hazindir.

Kaybettiği seçimlerin iptali için uğraşan, kazanamadığı belediyeleri yargı yoluyla ve şantajlı transferlerle ele geçirmeye çalışan, rakibini terörle ve casuslukla suçlayıp oy verenleri de hain ilan etme cüreti gösteren bu zihniyet, devletimize ve milletimize tarifi zor bir hasar veriyor.

İstanbul’u betona boğan, yeşil alanları ranta kurban eden, askeri ve tarım alanlarını imara açan ve en acısı İstanbul’un içme suyu barajını bir imzayla iptal eden bu anlayış, şehrimizi katlediyor.

1999 depreminden sonraki 20 yılda kentsel dönüşümü çözemeyen, yeni metro projelerini engelleyen, var olanları durduran, insanları yoksullaştıran, hemşehrilerini unutan, salonlardan ve saraylardan çıkamayan bu akıl devletimize ve milletimize Fetret Devri’ni yaşatıyor.

Fakat biz milletimizin teveccühü ile:

1. Seçimi 13.600,

2. ⁠Seçimi 806.000,

3. ⁠Seçimi 1.100.000,

oy farkıyla kazanarak İstanbul’u kurtardık. Bize görevi emanet eden milletimize minnettarız.

Yüce Allah milletimizi kötü dilden, “İstanbul’a ihanet ettik” diyenlerden ve Türkiye’ye Fetret Devri’ni yaşatanlardan korusun.

Amin."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

