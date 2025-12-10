İmamoğlu 'binlerce sayfalık mesnetsiz iddia' dedi 'diploma davası'na sert çıktı: 'Yargı siyasi silaha dönüştürüldü'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul’da görev yapan yabancı ülke misyon şefleriyle dün akşam, “Başkonsoloslarla Buluşması”nda bir araya geldi.

İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir’in de katıldığı buluşmada, 19 Mart operasyonuyla tutuklanan İBB Başkanı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’deki hücresinden gönderdiği yeni yıl mesajı içerikli mektubu da okundu.

İmamoğlu en çok neyi özlediğini açıkladı

İMAMOĞLU'NDAN 'DİPLOMA DAVASINA' TEPKİ!

İmamoğlu'nun mektubunu İBB Başkan Danışmanı Mustafa Osman Turan okudu.

İmamoğlu mektubuna hukuksuzluk vurgusu yaparak başladı. "Dünyada, Türkiye’de ve İstanbul’da, zorlu bir yıl olan 2025’i geride bırakırken, bugün sizlerle birlikte olamamak beni derinden üzüyor" diyen İmamoğlu'nun mektubunda şu ifadelere yer verildi:

"Karşı karşıya olduğum hukuki durum, artık adalete duyulan böylesine ürkütücü bir saygısızlığı ortaya koymasaydı, gülünç sayılabilecek bir noktaya ulaşmış durumda. Dün, diplomamın geçerliliğine ilişkin görülen dava, yargı sisteminin nasıl bir siyasi silaha dönüştürüldüğünü bir kez daha gösterdi; gerçekleri, belgeleri ve hatta en temel sağduyuyu dahi yok sayan bir silah. Binlerce sayfalık mesnetsiz iddianın üzerine eklenen bu teatral gösteriler, gücü değil, ülkede yaşanan bir çöküşü ortaya koymaktadır. Tüm bunlara rağmen, halkımız doğru olanın arkasında durmaya devam ediyor. Onların kararlılığı, adalete olan inancı ve günlük hayatta sergiledikleri sessiz cesaret bana güç veriyor.”

"TÜRKİYE, BİR MÜTTEFİKTEN ZİYADE MÜLTECİLERİN KAPI BEKÇİSİ..."