AKP'de istifalar peş peşe geldi! 4 başkan birden görevden ayrıldı

Diyarbakır’da AKP teşkilatlarında yaşanan istifalar, parti içinde ciddi bir kriz yaşandığını ortaya koydu. Aralarında iki merkez ilçenin de bulunduğu dört ilçe başkanının görevlerinden ayrılması, tartışmaların il teşkilatına kadar uzanmasına neden oldu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kentte yalnızca yüzde 14 oy alarak önemli bir oy kaybı yaşayan AKP’de, bu sonuçların ardından 10 Ocak 2025’te kongre kararı alınmış ve İl Başkanlığı görevine Nebi Peygamber Camisi imamı Ömer İler getirilmişti. Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler, teşkilat içindeki huzursuzluğun devam ettiğini gösterdi.

AKP'de toplu istifa! 14 kişi birden

AKP'de istifa depremi: İlçe teşkilatı zehir zemberek sözlerle istifa etti

AKP'Lİ 4 BAŞKAN İSTİFA ETTİ

Merkez Bağlar İlçe Başkanı Sadık Başar Gür, Kayapınar İlçe Başkanı Mehmet İhsan Aytekin, Ergani İlçe Başkanı Serdal Karakaş ve Çınar İlçe Başkanı Ömer Delil’in istifaları, parti tabanında ve yöneticiler arasında rahatsızlığı artırdı.

Sözcü'nün haberine göre; İl Başkanı Ömer İler’in de görevden alınmasının gündemde olduğu konuşuluyor. Bu yöndeki taleplerin genel merkeze iletildiği, ancak AKP Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz’ın müdahalesiyle sürecin şimdilik ertelendiği iddia edildi.

Öte yandan, İl Başkanı İler’in bazı kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle uyum sorunu yaşadığı, bu nedenle genel merkeze şikâyet edildiği öne sürülüyor. İstifa eden dört ilçe başkanının da bu süreçte İl Başkanının etkisiyle görevlerinden ayrıldığı iddialar arasında yer alıyor.