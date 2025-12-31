Son Dakika | CHP'den yılbaşında Silivri kararı

Son dakika... İBB soruşturmasında tutuklananlar için CHP'liler yılbaşı gecesi Silivri'de nöbet tutacak.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Aile Dayanışma Ağı’nın Silivri’de düzenlediği yılın son toplantısında konuştu. Akdoğan 2026’dan beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:

“2026 yılından dileğimiz sandıktır. 2026 yılından dileğimiz hukuktur, adalettir. Bu mücadeleyi sürdürmektir. Bunu yapacağımıza inanıyorum.”

Gelecek yıla dair umutlarını paylaşan Akdoğan, “Ben 2027 yılına gireceğimiz günlerde yani bir yıl sonra şunu düşlüyorum. Belki de bugün burada olan bu Hazirunu Dilek Hanım Çankaya Köşkü'nde bir çaya davet eder ve hep birlikte Çankaya Köşkü'nde oluruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu seçtirdikten sonra 2027 yılına Dilek Hanım'ın misafiri olarak Ankara'da girmek istiyorum. Bu da yürekten inanıyorum” dedi.

SİLİVRİ'DE YILBAŞI GECESİ NÖBET

Akdoğan, geceyi Silivri’de geçireceklerini duyurarak, tüm yurttaşlar adına burada olacaklarını vurguladı:

"Ekrem Başkanımızın Cumhurbaşkanı adayı olması için gelip sandık başında oy vermiş 15,5 milyon, Ekrem Başkanımızın ve yol arkadaşlarının, belediye başkanlarımızın, bürokratlarımızın, şoför arkadaşlarımızın, özel kalemlerin kim varsa hepsinin özgürlüğü için imza vermiş 25,1 milyon yurttaşımız adına... Ben oyumu Ekrem Başkana vermem ama onun sandıkta özgürce mücadele etmesini de isterim diyen bütün duyarlı insanlar adına biz, ben ve Parti Meclisi üyemiz Tolga Sağ, İstanbul İl Başkanımızın ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nuri Aslan'ın misafiri olarak bu geceyi Silivri'de ve burada geçireceğiz"

Özgür Özel 'teslim olmadık' dedi yeni yıl için mesajını açıkladı: Büyük değişim için...

FİZİKİ KATILIM ÇAĞRISI YOK

Hava koşullarına dikkat çeken Akdoğan, fiziki katılım çağrısı yapmadıklarını vurguladı:

"Buraya bir kitlesel katılım çağrısı yapmıyoruz. Çünkü burada gece hava daha da soğuyacak. Burada kar yağacak. Biz parti otobüsümüzü aldık ve buraya geldik. Bizler hepiniz adına burada olacağız ve otobüsümüzün içinden sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız yayınlarla sizlerle buluşacağız

Parti Meclisi üyemiz Tolga Sağ ile birlikte Silivri'den bağlamalarımızla özgürlük türküleri söyleyeceğiz. Sizleri buraya davet etmiyoruz ama sosyal medya hesaplarınızın başına davet ediyoruz.”

"BU GECE GÖREV BİZDE YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Akdoğan, burada geçirilecek geceyi bir sorumluluk olarak gördüklerini belirtti:

“Madem aile dayanışma var. Madem sizler varsınız. Madem dostlarımız içeride direniyorlar. Madem 2026 mücadeleyle geçti. Madem Genel Başkanımız Özgür Özel vefanın, dostluğun, direnişin en güzel örneğini sergiledi. O hâlde bu gecede görev bizdedir. Görev İstanbul İl Başkanımızdadır. Görev Silivri İlçe Başkanımızdadır. Görev Nuri Aslan Başkanımızdadır. Tolga Sağdadır, bendedir. Hepiniz adına bu gece burada olacağız. Bu geceyi burada soğukta geçireceğiz ama arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız.”

Akdoğan, sözlerini gelecek hayalleriyle tamamladı:

"Bu mücadelede hep birlikte olacağız ve Ankara'ya seçim gecesi geldiğinizde bir Ankara milletvekili olarak sizleri karşılayacağım. Çankaya Köşkü'ne buradan gidiliyor diyeceğim ve Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu Dilek Hanımı oraya bıraktıktan sonra davullarımızı, zurnalarımızı çalıp özgürlük alaylarını hep birlikte çekeceğiz"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

